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【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通　「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】

娛樂 13:35 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

曾志偉點名留意「波波」黃凱儀。

曾志偉回巢TVB成為高層任副總經理身份，負責綜藝及音樂節目， 一舉一動都受關注，早前以嘉賓身份作客《#後生仔傾下偈》，向一眾「後生仔」派定心丸，兼跟眾主持交流。日前志偉任嘉賓的一集《#後生仔傾下偈》播出，志偉更點名其中一位「後生仔」女主持！

節目中，多位主持如陸浩明、馮盈盈、林穎彤等都跟志偉有講有笑，陸浩明亦叫其他「後生仔」主持把握機會介紹自己，志偉卻道：「唔使啦，你點介紹我都唔會記得你個名」。

志偉似開玩笑地稱十分欣賞波波。（影片截圖）

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波波獲志偉點名

馮盈盈問志偉是否記得她，因在2017年選華姐時，志偉任司儀，盈盈也指當時表現魔術，獲志偉讚可擔大旗，但她卻表現時失手。志偉笑道：「唔係你失手，係我失手讚錯人。」

志偉表示戴著醫學口罩有點焗，馮盈盈亦十分識做，拿出透明口罩給志偉，並叫後生女「波波」黃凱儀（Krysella）幫手，相信令志偉對她留有印象。

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曾志偉換上透明口罩後，稱：「大家好，我係志偉，我係第一次來咁受歡迎嘅既波波節目。」主持問他為何有興趣做高層，志偉也稱：「因為有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」獲志偉點名的Krysella，即人氣大升，或有望上位。

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《#後生仔傾下偈》除波波外，歷來還有一批靚女主持，一直受宅男愛戴。一眾過去及現任《#後生仔傾下偈》女主持如下：

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至於花名「波波」的黃凱儀，在2016年畢業於筲箕灣官立中學，之後修讀香港城市大學專上學院工商管理副學士課程。

她因為與 Youtuber「熊仔頭」拍短片擔任「熊仔頭女主角」之一而獲網民冠以「熊女郎」綽號。在2017年，她參與主持big big channel和《#後生仔傾吓偈》，進一步令更多人認識。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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