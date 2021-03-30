【腦癇症】「發羊吊」導致頻頻失業被歧視　港婦難忘逛超市「斷片」無奈被當小偷

▲ 腦癇症患者蘇少珍表示，癲癇症的「癲」字，讓人誤以為是精神病患者，飽受歧視。

每個人的一生，難免會有一些難以忘懷、影響深遠的經歷。對我而言，這個經歷莫過於我患上腦癇症後的人生轉變。我曾與許多人一樣，過著平凡但快樂的生活，對自己的未來滿懷憧憬。可惜造化弄人，一場突如其來的腦癇症病發，卻令我走上了一條截然不同的人生道路。

我是蘇少珍，一名腦癇症患者。接下來，就由我來分享一下我的生命故事吧！

▲ 相片由《癇介生命活出愛故事集》授權使用。

惡夢降臨 腦癇病發致頻頻失業

第一次病發時，我正做著推銷員的工作。儘管當時我頗受僱主賞識，但這次發病還是令我失去了這份工作。朋友以為我的病情並不怎麼嚴重，便介紹我去一間幼稚園執教。因為我很喜歡小孩子，起初做得挺開心，但由於腦癇症病發會嚇到小朋友，因此我又再次離職了。

雖然有嘗試去找其他工作，但我連洗碗碟有時都做不好，而其他僱主知道我有腦癇症後亦不願意請我。我不想隱瞞我的身體狀況，所以後來便沒再工作了。

我本來是中五畢業生，能夠講流利英文，曾經做過各種工作，亦遇見過一位頗賞識我、願意將商鋪交由我打理的僱主，但腦癇症卻將我本來順利的事業全部破壞殆盡，令我在事業方面增添了不少遺憾。

病情導致意外連連

腦癇症的存在，使我的生活多了許多風險，限制了我的日常活動。因為有機會在外出時病發，我聽過一些病友被家人禁止出門，擔心他們發生意外。雖然我的家人允許我出門，但也只是擔心我會因不能外出而患上抑鬱症。

有一次病發，我後腦撞到牆壁，腫得相當厲害，傷害到大腦。這次事件導致我的記憶力下降了很多，除非是印象深刻的事情，否則我經常會忘這忘那。

我也曾經試過煮飯時突然病發，令右手嚴重燙傷，在屯門醫院等了五個小時才接受治療。當時整隻手都起了泡，疼痛難耐，令我那段時間甚麼都不能做，足足用了半年才康復。

逛超市突然病發「斷片」被當小偷

腦癇症令我的人生失去很多樂趣，甚至帶來誤解。我曾有一次在超市突然病發，沒有意識下取走商品，沒有付款便直接走出了超市，結果馬上被人捉住。

我有解釋說剛才是腦癇症病發，但他們都不相信，甚至反問「有病就能偷竊嗎？」並報了警，害我要麻煩家人去警署解釋。此事導致先生對我很失望，並不再允許我獨自去超市。雖然我有醫生紙作證，但很多人看不懂英文，所以也沒有多大幫助。

吃藥的副作用

患有腦癇症，吃藥是無可避免的。我現時每天要吃四種藥，最初還能接受，但久了也開始感到辛苦。而且這些藥的副作用也不少，經常吃的話不僅會影響記憶系統，還會引致脫髮、白髮和思維反應變慢等問題。

遇上真愛

我和先生是在機緣巧合下相識的。當時我還做著推銷員的工作，幫老闆打理店鋪，日子過得開心且充實。一次偶然的機會，我結識了先生的弟弟阿明。患上腦癇症以後，我有一次約阿明出來飲茶。阿明當時和他的哥哥（即是我的先生）一起來的，不過他趕著去教會處理事情，便留下了我和先生兩個人，我們也因此而相識。

飯後，他約我一起去沙灘，一邊漫步一邊聊天。途中談到自己腦癇症的情況，我不禁流下眼淚。先生是一個很友善的人，之後主動提出送我回家，我雖然拒絕了，但也留了電話號碼給他。

此後每逢星期六晚，他都會打電話約我第二天去酒樓飲茶，後來更帶我去家裡見他的家人。雖然他的家人並不歧視我，但還是因為我的病情不太樂意我們在一起。可即使我有腦癇症、不能生兒育女，先生仍然堅持，所以我們還是以簡單的形式結婚了。

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對弱勢社群多分同情和關心

如果說腦癇症對我有甚麼正面影響的話，我想它令我對弱勢社群多了一分同情和關心。我能夠理解其他弱勢人士，尤其是同為腦癇症患者的人所遭受的痛苦。過去腦癇症被老人家稱為「抽筋病」，而社會則稱之為「癲癇症」。由於這個「癲」字，很多人都以為我們是精神病患者，使我們飽受歧視。為了保障腦癇症患者的權益，我曾經有參與遊行，要求政府為這個病正名。

此外，我了解腦癇症患者的處境，所以我不怕面對異樣眼光，偶爾會去醫院、學校或社群組織講解腦癇症，告訴參與者如何正確應對腦癇症病發，藉此令社會各界對我們有多一些認識。

我覺得政府對腦癇症的宣傳仍然不夠充足， 加上近年病患似乎比以前有所增加，社會更需要多些了解我們的難處。不過自從有媒體報道後，關於腦癇症的福利、資助確實比以前多了。

苦難始終是會過去的。要學會珍惜現在的時光，過得開心一些。喜歡唱粵曲，那便去唱吧！找尋多一些興趣，去做自己想做的事情，這對病情亦會有所幫助。請積極地面對困難吧！

文章獲《癇介生命活出愛故事集》授權轉載，標題及小題為TOPick編輯所擬。

書名：《癇介生命活出愛故事集》

編輯：香港啟迪會主編

出版社：潑墨工房

撰文：蘇少珍