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【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘相機品牌Leica推出下午茶　網上預訂可享8折【附設訂位連結】

休閒消費 14:13 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

朗廷酒店與德國相機品牌Leica合作，於4月及5月份推出主題下午餐。(酒店提供)

香港朗廷酒店首度與來自德國的奢華相機品牌徠卡(Leica)合作，由4月1日至5月31日期間於酒店的廷廊推出「徠卡傳奇」下午茶，包括多款鹹甜點，於網上預訂可享8折，折扣後每位319元起，兩位為551元起。

酒店糕餅行政總廚Jean-Marc Gaucher糅合兩個品牌的精粹，設計出驚喜滿載和型格十足的甜點，包括以Leica最具標誌性的相機系列命名的「M」熱情果香味朱古力蛋糕、附上Leica小紅點的徠卡傳奇紅莓泡芙、富有德國傳統風味的黑森林蛋糕徠卡博物館，以及採用上乘宇治抹茶和十勝紅豆炮製的抹茶紅豆撻，各款甜點令人一試難忘。

鹹點部分則有滋味無窮的蟹肉餡餅、唇齒留香的燒牛肉卷、清甜不膩的鵝肝配無花果醬和滿載鮮味口感的三文魚三文治，為悠然愜意的午後時光昇華。

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下午茶最後以廷廊自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅，配以傳統的德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬作完美的句號。

凡惠顧「徠卡傳奇」下午茶，食客可以優惠價每位300元參與Leica攝影課程。此課程於朗廷酒店舉行，每星期只開設有一班，每班只限八位，先到先得。

查詢：2132 7898 

價錢(原價)：398元/位、兩位港幣688元/兩位。若飮品升級至Taittinger香檳為每位588元，888元/兩位(另加一)

備註：綱上預訂可享8折，可按此預訂

供應日期：4月1日至5月31日

記者：Mabel

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