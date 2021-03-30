【怪獸家長】孩子漏帶功課心急港媽致電搵老師　港媽一句狂言咒罵校務處職員

▲ 孩子漏帶功課心急港媽致電搵老師，口出狂言鬧校務處職員。

不少家長的育兒方法或會引人討厭，變成人見人憎的「怪獸家長」。有網民於Facebook專頁投稿，指其朋友在學校校務處工作，某天接到家長的電話稱要轉駁至教員室找老師，惟該名老師正當值，著家長先留下電話等老師回覆，沒想到對方竟口出狂言，一句說話激怒校務處職員。

心急家長口出狂言詛咒

有網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指其朋友在學校校務處工作，該校規定在課前、上課期間及小息，校務處同事均不能將家長電話轉駁到教員室，一概要待放學後才可轉駁，期間只能為家長的來電留下電話紀錄，放學時放到老師枱面才回覆家長。可是，這名校務處職員有一天接到一名心急港媽的電話，對方表示有急事要找陳老師，聲稱要討論其女兒在學校的事宜。他便禮貌回覆家長︰「唔好意思，因為老師要當值，家長或者請你留低電話等老師覆你啊！」然而，對方卻激動地說︰

等老師覆？你阿媽死咗係咪都要等呀？

校務處職員聽見非常憤怒，隨即向家長表示︰「我媽仲未死，做咩咒我媽死！」對方竟沒有收口再說：「唔係咩，要等啊嘛！」他再次著家長留下聯絡電話便掛斷電話，並立刻通知相關老師。

女兒漏帶功課心急找老師

大約在一兩小時後，該位職員在走廊與老師相遇，老師對他說︰「家長叫我同你講對唔住」。他聽見後嗤之以鼻，心想「說話就如潑出去的水，收不回」。後來網民補充，原來港媽因女兒漏帶功課而心急通知老師。

網民：應設家長操行分

帖文引來不少網民狠批家長的說話過分，「把口咁衰，教壞小朋友」。另有網民認為學校應設有「家長操行分」，「其實學校應該整返個家長操行分數，家長操行差就踢佢仔女出校」。也有人認為，校務處職員做事欠靈活變通，應詢問家長有何急事再決定是否通知老師。

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文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳