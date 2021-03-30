【智慧出行】應科院試行車聯網公路測試　沙田科學園作試點為期9個月

▲ 應科院今日（30日）起於沙田進行為期約9個月的車聯網公路測試。（陳永康攝）

為推動本港智慧出行和未來自動駕駛汽車發展，香港應用科技研究院（應科院）今日（30日）起在沙田一帶進行為期約9個月的車聯網公路測試，為全球最大型的車聯網測試之一。運輸署會參考是次試驗計劃結果和成效，探討本港如何應用車聯網技術，考慮在指定公共地方及道路推行更多相關試驗計劃。

是次車聯網公路測試選定由香港科學園沿沙田城門河，經大涌橋路至沙田市中心之間長達約14公里的路段，涵蓋香港不同的道路環境，包括高速公路、迴旋處、交通燈路口、行人過路處等。應科院相信，有關路段十分適合實現和進行不同車聯網道路安全應用場景測試，能為未來車聯網的發展做好準備。

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測試只涉及特定測試車輛，其他車輛及行人均不會亦不能連接該車聯網測試系統。系統只會接收、處理或發放特定測試車輛的信息，例如車速、GPS位置、方向、剎車狀態、 指示燈狀態、死火燈狀態等等，其他車輛及行人均不會亦不能連接該車聯網測試系統。所有安裝於燈柱的車聯網設備並沒有視像鏡頭，而車聯網系統及路旁設備和車載裝置均只做實時信息處理，不會進行資料儲存。

應科院署理聯席行政總裁兼首席營運總監司徒聖豪強調，系統不會儲存任何信息，即使不幸發生交通意外，系統亦不會成為黑盒。他相信，系統有助車主駕駛安全，「就好似車cam咁，無人叫你裝，但唔裝就蝕底」，但強調全部都視乎車主的意願安裝，當局亦不會立法要求。

應科院副總裁（通訊技術）莊哲義補充稱，雖然系統只會向已安裝車聯網技術的車輛發放信息，避免車禍發生和增加道路使用效率，但同時亦會幫助到其他無安裝系統的道路使用者，「不是說沒有安裝就完全無好處」。他又相信，系統最關鍵是晶片的大小，若日後發展成猶如手提電話般小的裝置，即使是電單車、行人等都可以安裝使用。

車聯網技術是指車輛與車輛、行人及道路基建之間的低時延通訊系統，透過實時信息傳遞，可即時向道路使用者匯報路況和警示，有關技術除了加強道路安全和輔助駕駛，長遠而言車聯網更能配合自動駕駛技術的發展，協助自動駕駛判斷隱藏危險。

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記者：陳子謙