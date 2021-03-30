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【疏忽照顧】被狠母拋棄6歲女童與19隻貓同住　吃貓糧四肢爬行只懂「喵喵叫」

親子 14:33 2021/03/30

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俄羅斯發生一宗嚴重疏忽照顧兒童案件，被棄養的女童與19隻貓同住，衞生環境惡劣。

在俄羅斯，一名6歲女童慘遭狠母棄養，被發現時不但身體赤裸和嚴重消瘦，更與19隻貓住在同一屋簷下，只懂得以四肢爬行、吃貓糧和「喵喵叫」。加上居住環境惡劣，情況令人心痛。

女童被發現時屋內環境惡劣，四處都是垃圾。（太陽報圖片）

據英國《太陽報》報道，事件發生在莫斯科以北的一個城鎮，當地警方日前巡邏時，發現一名男子形跡可疑。當他看到警察時故意避開視線，並試圖逃走及躲入一個單位內。之後警方尾隨及在單位發現6歲女童Datse，當時女童沒有穿衣服，身材瘦弱，形容目測只得3歲，繼而揭發事件。

警方形容6歲女童Datse以四肢爬行，吃貓糧和只懂「喵喵叫」。（太陽報圖片）

警方形容屋內衞生環境非常惡劣，四處都是垃圾，屋內更有19隻貓。據報，女童不但走路有困難，亦無法說出完整句子，

Daste平日與貓一起生活，她用四肢爬行和吃貓糧，還會以『喵喵』回應其他貓。

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當局其後拘捕女童的34歲母親及繼父，以涉嫌疏忽照顧兒童和獨留兒童在家等罪名起訴他們。女童母親指她四、五日前，將女兒留在屋內，與繼父一起。但被問到是否知道繼父有好好照顧女童時，卻指自己不清楚。

另外經警方調查後，發現Daste有一名12歲姊姊，同樣未受到妥善照顧，甚至忘記自己有否上過學。兩名女童現已被送往醫院接受檢查和治療。

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責任編輯︰王明芳

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