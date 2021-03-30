【手機充電】12歲貪玩男童舔充電中手機電池　當場炸毀臉部喪命【附安全充電貼士】

▲ 12歲男童舔一下充電中手機電池後，引發爆炸，最終喪命。

近年，發生不少充電期間玩手機而喪命的事故。印度一名12歲男童日前在手機充電時，舔了一口電池，隨即爆炸，導致臉部被炸毀，倒臥地上，送院後證實不治。

綜合外媒報道，上周五（26日），印度米爾扎布爾市（Mirzapur）12歲男童Monu使用手機充電器一小時後，舔了一下充電中的電池，以檢查電池電量，豈料電池隨即爆炸，並炸毀其臉部。 聽到爆炸聲後，家人馬上到其睡房查看，發現他已倒臥在血泊中，送院救治，最終返魂乏術。據指家屬並無有通報警方，自行將男童遺體火化。

安全充電貼士

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣