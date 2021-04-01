【餅印星二代】唐寧餅印母女同樣笑臉親切　郭羨妮女兒擁有美人胚子

▲ 幾個星二代小朋友都盡得靚媽基因。

隨社交平台的流行，不少已當上靚媽的藝人都化身「曬娃一族」，不時網上平台分享子女的生活日常。當中不少星二代也盡得父母的基因，生得與媽媽如餅印一般。TOPick為大家嚴選4對星級餅印母女，這班星二代的樣子萌爆，可愛程度爆燈。

唐寧及女兒嗡嗡

童星出身的唐寧於2010年與「舞台劇才子」鄧偉傑結婚，可惜於2017年宣布7年婚姻劃上句號，而一對子女交由她照顧。而唐寧十分堅強，用心照顧孩子，讓子女在不缺乏愛的環境下成長。

靚媽唐寧不時於個人IG分享子女日常，當中更會曬出母女同框合照。

擁有一雙大眼睛兼童顏的唐寧，女兒嗡嗡亦遺傳了媽媽的美麗臉蛋，5歲的嗡嗡可愛非常，五官十分精致，大大的眼睛、笑容及神情都似足媽咪，十足餅印。至於8歲的兒子俊俊同樣遺傳了唐寧的好基因，笑容可掬。

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唐寧接受TOPick訪問表示，覺得女兒的五官之中，嘴巴跟她最相似：「我們兩個都是即使不笑，嘴角都是向上揚的。」

至於性格方面，唐寧謂母女間不太相像：「我覺得不太似，她比我聰明和醒目得多，而且反應也快很多，有時候她會反過來提醒我。」

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郭羨妮及女兒Kylie

現年46歲的郭羨妮（Sonija）為1999年港姐冠軍，於2011年與內地武打演員朱少杰結婚，翌年誕下寶貝女Kylie，在2015年更漸淡出娛樂圈。

Sonija擁有四分之一英國血統，其爺爺為英國人，身為中英混血兒的Sonija擁有深邃的輪廓，轉眼間她的女兒Kylie亦已8歲，並遺傳了郭羨妮的美貌。

早前郭羨妮於IG上分享女兒的側面照，當中留言：「I have made a copy of me.」只見Kylie眼大大、鼻高高兼有長長的睫毛，側面的輪廓跟媽咪一樣同樣深邃。

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另外，Sonija於微博上載一張小學時代的舊照，並留言：「昨天尋回小學畢業證書，還找到了我小一的入學照，我尖叫了，因為我發現朱小姐長得跟我當年一模一樣」，足見年幼時的Sonija跟Kylie頗相似，有著一副美人胚子。

而Sonija安排女兒學跳舞和學彈琴，故Kylie可謂動靜皆宜，Sonija亦很疼女兒，她曾說：「女兒在我心目中是最愛來的，有時也會對她嚴厲，有時也會待她與自己的朋友一樣。」

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關心妍跟女兒楊榮心

關心妍（Jade）於2009年與金融界才俊楊長智結婚，於2016年7月誕下女兒楊榮心（Jovia）。

Jade也專心當全職媽媽照顧愛女，減少幕前工作，而這位靚媽不時於個人社交平台分享與女兒的合照。

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只見現年4歲的Jovia蓄著留海的髮型，眼睛水汪汪，樣子跟媽媽如餅印一般，網民亦大讚道：「同媽咪好似樣啊！兩位美女！」、「心心愈大愈靚女！」

而Jovia亦遺傳了媽咪的表演細胞，從Jade分享的短片所見，Jovia喜歡唱下歌，而阿Jade曾於內地巡唱裡母女檔表演。

羅敏莊跟女兒陳禛

羅敏莊於2009年12月與拍拖7年的陳國邦結婚，及至2012年10月30日誕下女兒陳禛，二人的愛女轉眼已8歲多，天生一頭鬈髮的陳禛，相信是遺傳自媽咪羅敏莊，兩母女餅印一樣，特別是笑容及神情十分相似。

另外，陳禛連性格也跟媽媽一樣，活潑好動，羅敏莊曾帶同女兒一起出席活動，只見陳禛面對鏡頭毫不怯場，更即席表演行catwalk，連羅敏莊笑言女兒遺傳了他們的表演細胞，能歌善舞。

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除因材施教，Mimi亦很注重培養女兒的品行，她曾稱：「小朋友的同理心是很重要，若果對所有事物沒感情的話，讀幾多書都沒用。我近日跟老公都感覺到女兒很有同理心，事緣某次我說起以前坐過山車的經歷，說自已驚到喊，女兒會走過跟說：『媽媽，我想攬一下你。』，這份同理心並非書本上學習到，是某些事啟發到小孩。所以不一定要死讀書。」

記者：梁樂欣、游艾維

同場加映：徐榮父子專訪

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