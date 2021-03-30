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【新冠肺炎】新增7宗確診個案　包括1宗本地個案6宗屬輸入病例

社會 14:03 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港今日新的新冠肺炎確診個案屬單位數。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（30日）新增7宗確診個案，6宗為輸入個案，本地個案佔1宗，為一名44歲女子，屬早前本地確診個案的緊密接觸者，3月17日已於檢疫中心隔離。今日同日錄得少於10宗初步確診個案。

衞生防護中心指，6宗輸入個案的患者為4男2女，分別從烏克蘭、印尼、土耳其、菲律賓及巴基斯坦抵港，年齡介乎21至50歲。

今日新增的輸入個案中，包括2名外傭及2名船員，有3人均涉N501Y變種病毒：

  • 第11,457宗：21歲男船員，無病徵，3月27日乘搭KL847航班由烏克蘭抵港
  • 第11,458宗：35歲女子，無病徵，3月28日乘搭GA876航班由印尼抵港
  • 第11,459宗：39歲男子，無病徵，3月28日乘搭TK070航班由土耳其抵港
  • 第11,460宗：41歲女外傭，無病徵，3月28日乘搭5J272航班由從菲律賓抵港，涉N501Y變種病毒
  • 第11,461宗：50歲男子，3月27日發病，3月28日乘搭EK384航班由從巴基斯坦抵港，涉N501Y變種病毒
  • 第11,462宗：22歲男船員，無病徵，3月27日乘搭KL847航班由烏克蘭抵港，涉N501Y變種病毒

本港至今累計11,462宗確診個案，包括11,461宗確診個案及1宗疑似個案）。其中過去14天（3月16日至29日）累計新增143宗個案，包括71宗本地個案（其中19宗源頭不明）。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

 

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