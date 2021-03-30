【名校插班】中產移民增名校現退學潮　男拔附小招小二至小六插班生

▲ 受家長歡迎的直資名校拔萃男書院附屬小學，預告將接受2021至2022年度小二至小六插班申請。

香港近年移民人數趨增，本地多所名校出現「退學潮」，紛紛招收插班生，填補學生流失空缺。受家長歡迎的直資名校拔萃男書院附屬小學，預告將接受2021至2022年度小二至小六插班申請。

據男拔附小網頁顯示，學校將於5月中旬公布小二至小六插班報名程序。該校回覆TOPick查詢指，學校每年都會接受插班申請，學生因不同原因退學，暫未知共有多少插班學位空缺；又指明白家長十分緊張，學校將邀請學生於6月底進行筆試。至於屆時是否會有面試，學校稱仍在考慮，會一併在5月中於網站公布。

除了男拔附小之外，本地多所熱門小學都招收插班生：

九龍塘宣道小學

據學校網頁顯示，有關2021年度小二至小五插班生之入學申請將於5月底截止。初步入選者將獲通知6月下旬參加中、英、數的筆試及面試。正式入選者將獲個別通知辦理入學和註冊手續。

入學申請詳情：【按此】

香港培正小學

該校在網頁公布招收2021-2022年度插班生，並指小二至小四年級現有少量學位接受入學申請，五月上旬將接受網上報名。

入學申請詳情：【按此】

港大同學會小學

學校在網頁公布，將於2021年4月7日（星期三，上午9時正）開始接受2021-2022年度小二至小五年級之插班生申請；截止申請日期為2021年4月16日(星期五，下午5時正)。

入學申請詳情：【按此】

聖保羅書院小學

學校在網頁公布，現正接受小二至小五插班生入學申請，合適之申請者將獲安排面見及筆試，申請結果會於面試後兩星期內公佈。

入學申請詳情：【按此】

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責任編輯︰胡嘉儀