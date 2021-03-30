【綠色殯葬】嶺南大學研發環保「傢俬棺材」 特製書架可改裝成棺材

▲ 嶺大創業行動總監高永賢(左)及「毋忘愛」總幹事楊美蓉。(嶺大提供)

近年社會多推廣綠色殯葬，嶺大創業行動研發環保兩用的「傢俬棺材」。團隊聯同推廣綠色殯葬的社企「毋忘愛」，設計一套特製書架，可作為日常傢具，讓用者擺放具紀念價值的物品、書籍和文件，當用者離世後，家人可把書架改裝成棺材，安放用者遺體。

該棺材由可持續物料製成，重量約60公斤，其原材料來自北歐森林的優質樺木夾板和雲杉夾板，團隊根據香港《火葬及紀念花園規例》（第132M章）對火化棺木的限制，組裝了一個符合食物環境衛生署對棺木標準規定要求的一對一棺木模型。嶺大團隊表示，研發的「傢俬棺材」可一物二用，對離世者家屬而言，富紀念性和親切感，同時亦較傳統棺材更具生態可持續發展和成本效益：

領導是次計劃的嶺大創業行動總監高永賢表示，市民購買全新的棺材而只用於火葬儀式上，無疑浪費資源：

將傢俬重新組裝成棺材，並改善它的功能和可用性，讓用家擁有一套能夠終身使用的環保書架，而他們離世後，這件遺物可改裝成棺材，讓親友在葬禮中回憶死者生前的故事。

「毋忘愛」總幹事楊美蓉指出，是次項目希望鼓勵市民提前與家人作出臨終規劃，以達至「善終」及促進長幼共融的目標。在中國傳統文化中，農村地區因為殯葬設施落後，民眾一般會為家人準備好棺材，在離世前安放於家中。她說：「現今社會好像忽略了善終計劃，其實預先計劃後事對每個家庭來說都十分重要」。

▲ 嶺大創業行動研發環保兩用的「傢俬棺材」。(嶺大提供)

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記者：洪芷晴