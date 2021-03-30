【選舉制度】港澳辦：人大常委會權威不容置疑　須得到全面執行

▲ 港澳辦發聲明指，香港正迎來新的發展階段。（資料圖片）

全國人大常委會今日審議通過基本法附件一及二修訂案，對特首和立法會產生辦法做出修改，港澳辦和中聯辦表示堅決擁護，並將配合做好相關工作。港澳辦強調，全國人大及其常委會權威不容質疑，必須得到全面執行。

港澳辦發表聲明指，香港正迎來新的發展階段，人們將看到，香港居民依法享有的各項權利和自由將得到更加充分的保障，香港的國際金融、貿易、航運中心地位將更加穩固，法治和營商環境將更加優良，行政立法關系將更加順暢，社會氛圍將更加和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾和問題將更有條件得到有效解決，相信「一國兩制」在香港的實踐必將煥發出新的生機和活力。

中聯辦：完善後的香港選舉制度是進步的

中聯辦聲明則指，此次對香港選舉制度的完善，拓展了香港居民的政治參與空間和方式，既擴大了民主性，又體現了均衡性，是對香港選舉制度的結構性優化，從香港社會的整體、根本和長遠利益來看，完善後的香港選舉制度是進步的、有生命力的。

聲明又強調，對於完善香港選舉制度，中央政府高度重視港人意見，廣泛傾聽各界聲音。全國人大決定和人大常委會修法，順應了香港社會盼望良政善治、長治久安的主流民意。又相信，擺脫了政治爭拗的泥沼，香港將會更好解決經濟民生等深層次問題，更好融入國家發展大局，「東方之珠」必將光芒再現。

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責任編輯：林曉君