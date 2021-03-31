疫情下去邊買餸？　醒你健康方便安心之選

抗疫一年，多了在家下廚，買餸自然成為日常。買餸除了考慮價格外，食材品質、來源地，購物環境的衞生亦不能忽視，究竟到傳統濕貨街市和超市購物有何分別，到街市還是超市可獲得更優質的購物體驗？



隨著抗疫一年的生活新常態，除了對衞生和健康意識大為提升，對購物環境、新鮮食品優惠、支付方式、方便程度，以及產地來源等範疇的關注度亦大大提升。是次嚴選了6項購買食材的關鍵措施，比較傳統街市及本地超市實際運作。結果發現，惠康回應顧客對健康、衛生、新鮮食品、便利度等各方面的需求較為優勝。

▲ 配合港人多在家煮食，惠康引進大量新鮮食品，如三文魚及冰鮮雞亦很受歡迎。

定時清潔消毒 環境清潔舒適

多個街市先後「中招」出現染疫群組，購物環境是否清潔衞生，其防疫措施自然是首要考慮。相對街市，超市有大量店員全天候打理及定期進行清潔消毒，確保整體環境保持清潔衞生，購物環境的清潔和舒適度自然較街市略勝一籌。以惠康為例，就推出多項措施，加強店內的防疫工作，包括增設了定時消毒手推車及購物籃，更新增關愛措施及優先結帳服務，務求提供更舒適及安全的購物環境。

▲ 疫情期間，市民普遍覺得包裝食品較為衛生安全。

營業至凌晨 方便放工買餸

買餸煮飯其中一個困擾就是，打算放工到街市買餸，攤販亦已經關門，或只剩下一些不大新鮮的食材。至於超市普遍營業時間較長之餘，以惠康為例，除有不少分店營業至凌晨外，更有6間分店提供24小時服務，就算放工才到處超市買餸選擇，仍有一定選擇，顧客在不同時段亦可買到新鮮食材，又可避免人多聚集的情況。

至鮮推介 優惠期長低價發售

超市入貨量往往街市攤檔為高，可為顧客提供更穩定的貨源和價格以惠康為例，就推出了「至鮮推介」優惠，定期精選受歡迎的新鮮食品以更長優惠期低價發售，當中不乏來自世界各地的新鮮食品，如挪威三文魚扒、紐西蘭嘉拿蘋果及韓國金菇等，顧客可以優惠價購入更多新鮮食品之餘，亦可隨時回購品質優良的食材，帶來一站式的便利購物體驗。

▲ 惠康定期精選多項新鮮食品推出「至鮮價惠」，並延長優惠期。

產地來源清晰 食品安全有保障

購物食材時，其產地來源是不少人的關注點，一來不同產地的質素有所不同，二來當某產地的出品出現問題亦可立即跟進。街市攤販所售食材的產地來源，通常是靠攤販告知，可說是「講個信字」，甚少能提供產地來源證明。至於到惠康購物，產品所標明的產地來源皆有證明，市民毋須擔心會誤購來歷不明的食品，可充分保障食品安全。

▲ 環球採購肉類、海鮮均有進口衞生證明。

多元化支付 方便衞生買得抵

前往街市買餸，除少數商戶外，大多都需以現金交易，難免會遇上需要找贖紙幣、硬幣的情況，不少人擔憂病毒會沾在鈔票或硬幣之上，成為「播毒」的傳播鏈。到超市買餸購物，好處在於除可以現金交易外，更可使用八達通、信用卡等電子支付途徑，減低「播毒」風險之餘，更有機會賺取消費回贈或獎賞，可以買得安心之餘，亦買得更抵。



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