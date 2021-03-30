【十四五規劃】徐澤就香港融入大灣區發展提三大方向

▲ 徐澤。（資料圖片）

全國港澳研究會會長徐澤表示，香港的制度等優勢，在國家十四五規劃必定大有可為。他就未來香港融入大灣區發展的工作方向提出3個建議，包括加強頂層設計和決策執行；著力在重點領域取得突破等。

徐澤在今日舉行的「『十四五』的戰略規劃與香港機遇」研討會發表視頻講話，他指，當今世界正處於百年未有之大變局，3個方面的趨勢和動態需高度重視並積極應對，（1）全球經濟中心東移，東升西降、南升北降的趨勢愈發明顯和確定；（2）高新科技迅猛發展，既是機遇也是挑戰，人類生產、生活面臨的不確定性越來越多；（3）新冠疫情給人類帶來了過往熱戰、冷戰所沒有的傷害，必須從更深層次思考，人類命運共同體的重大命題。

徐澤就未來香港融入大灣區發展的工作方向提3個建議。一、須加強頂層設計和決策執行。他指，大灣區發展涉及多個不同層級的權責主體，尤其是兩個特別行政區的經濟社會制度和司法體系不同，由此產生了錯綜複雜的治理關係，因此頂層設計尤為重要，他指，迄今已有的各級機構還未能真正把統籌協調、政策落地的工作做實，更做不到內地和港澳的同步推進，認為應有效解決要素流通，規則對接、機制銜接等關鍵性問題，必須把決定和執行機制加以明確。

二、以重點區域建設形成輻射帶動。徐澤指，粵港澳大灣區建設的意義在於發揮一國兩制的優勢，必然涉及規則、體制以及其他一系列的創新，他認為，非常有必要在綜合性平台上進行試點，應高度重視粵港澳合作發展平台的建設問題，以項目和問題為導向，積極破解妨礙要素流動的障礙，引領帶動粵港澳全面合作。

三、著力在重點領域取得突破，十四五規劃強調，要支持大灣區形成國際創新中心，這是大灣區建設的核心任務之一。徐澤指，香港具有的科技研發、金融與物流服務等方面的優勢，建議特區政府應積極支持產、學、研形成合力，支持各類資源形成合力，包括要高度重視發揮港澳地區國家實驗室的作用，以及大學科研力量的作用，支持各類人才創新創業。他認為，目前應以河套深港科技創新合作區為突破口，在包括知識產權、技術標準、環保標準等規則與制度對接方面，摸索一套可複製可推廣的經驗，不斷為創科產業合作提供有力的體制機制。

另外，徐澤在講話又指，香港來之不易的良好局面不容破壞，去年以來，中央制定實施港區國安法和完善香港選舉制度，就是要排除內外敵對勢力的干擾，讓香港堅守一國兩制初心，回到一國兩制的正軌。

他強調，一國兩制沒有變，基本法沒有變，中央支持香港發展符合香港實際的民主制度，並最終實現雙普選目標的決心沒有變，中央支持香港在國家發展戰略中發揮特殊作用的決心沒有變。他認為，香港需要變的是參與一國兩制實踐的人，特別是管治香港的持份人來說，要深刻領會一國兩制的完整內涵，要有雄心壯志和敢於擔當，把香港變得更好，為維護國際主權、安全、發展利益作出貢獻。

徐澤又指，那些不想讓香港好的人，終將看到他們的搗亂伎倆無法阻擋香港在一國兩制的康莊大道上前進。至於那些三心二意、疑慮重重的人，他稱，有耐心也有時間讓他們觀望，但是希望他們跟上潮流。

此外，中國人民大學副校長劉元春亦在研討會發言，他認為，香港具有教育、基礎研發、金融、法律、稅務等優勢，但香港在科創方面亦有短板，包括：（1）缺乏產業鏈對創科的支持，沒有製造業、生物科技等產業支持；（2）有較好的基礎研發，但沒有完整的研發鏈；（3）研發人員待遇一般，研發成本很高；（4）科研創新的支出不夠。他建議，香港要構建創新鏈的新體系，強調不能簡單的背靠大陸面向世界，而是要融入大陸面向世界。

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記者：林曉君