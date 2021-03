【電影節】總監及策展人選片推介　必睇7部大師級+傳奇紀錄片

▲ 智利導演Pablo Larrain的《焚心愛瑪》,有不少精采的舞蹈場面。(相片由香港國際電影節協會提供)

即將於4月舉行的第45屆香港國際電影節,自開售以來反應熱烈。本屆選映來自58個國家及地區超過190部電影,片種包羅萬有,除了矚目的得獎新片以外,還有很多佳作有待觀眾發掘。本報訪問了香港國際電影節協會總監利雅博(Albert)、節目總監王志輝(Geoffrey)及節目策劃謝偉烈(Alvin),大談他們在本屆電影節的心水推介。

1.伊朗經典重見天日 《風中殘局》

談到本屆電影節的心水推介,利雅博就首先想起由Mohammad Reza Aslani執導的一部失而復得的伊朗經典作《風中殘局》(Chess of the Wind),講述一個伊朗貴族傾軋沒落的懸疑故事。

「這是一部70年代的伊朗片,當年只做過一場,然後被其政府禁映,之後外界以為這部片失傳了,幸好導演尋找到一個拷貝,重新再做一個修復版本出來。」Albert說:「它講當年伊朗德黑蘭一個與政局有關的情況。拍攝手法很出色,演員也表現突出,值得捧場。它本來是去年康城影展的Classics環節的選片,但該影展取消了,今次這部片可以在香港國際電影節放映,十分難得。」

▲ (由左至右)香港國際電影節協會節目策劃謝偉烈、總監利雅博及節目總監王志輝。(湯炳強攝)

2.由失憶瘟疫說起 《無忘果》

外語新片之中,利雅博和王志輝就齊齊推介希臘導演Christos Nikou的《無忘果》(Apples)。此片除了在戲院放映外,也可網上觀看。

「這一齣是我今年看的外語新片中很喜歡的一部,曾代表希臘參加奧斯卡競逐最佳國際電影。故事很特別,很值得入場觀看。」Albert如此說。

Geoffrey補充:「電影講述失憶的瘟疫正在全世界蔓延,很多人同時間失憶,之後他們要去重新學習生活是怎樣的一回事。主角失憶後嘗試融入生活,即發現有很多事物他不認識,直至他慢慢重拾記憶後,對人生又有全新體會。這部戲很有趣,故事本身頗超現實,有點似數年前《單身動物園》(The Lobster)導演Yorgos Lanthimos的怪雞風格。」

▲ 希臘電影《無忘果》有關一場失憶的瘟疫如何令人重新學習生活。(相片由香港國際電影節協會提供)

3.美貌影響一生 《魂斷美少年》

另外,王志輝又推介由Kristina Lindstrom及Kristian Petri合拍的紀錄片《魂斷美少年》(The Most Beautiful Boy In The World)。此片追訪了現年66歲的瑞典男子Bjorn Andrésen,也即是意大利名導維斯康堤(Luchino Visconti)70年代經典《魂斷威尼斯》(Death in Venice)的男主角。

「70年代,維斯康堤宣傳該部片時表示,找到一位號稱全世界最美的少年主演,電影面世不久,他卻消失於世人的目光。這50年來,原來他經歷了很多人生起跌。他曾經紅到去日本,不但出碟,有漫畫以他為原形,但走紅後反而令他很忐忑,人生還遇上很多艱苦經歷。他的故事本身好睇,所以我推薦。」

▲ 紀錄片《魂斷美少年》追蹤維斯康堤名作《魂斷威尼斯》美少年主角50年來的人生起跌。(相片由香港國際電影節協會提供)

4.《圍爐夜話:奧遜威爾斯與丹尼士賀巴》

王志輝另一部推介的影人影事紀錄片,是由傳奇的Orson Welles拍攝的《圍爐夜話:奧遜威爾斯與丹尼士賀巴》(Hopper/Welles)。

Geoffrey指出:「Dennis Hopper是Welles電影《另起風頭》(The Other Side Of The Wind)的演員之一,1970年Hopper拍完《迷幻車手》不久,成為炙手可熱的新貴導演。有一天,他們傾了很多話題,愈講愈深入,由電影講到人生,以及對藝術的看法,Welles把片剪成紀錄片,記錄了一個大導演和新晉導演之間很真誠的對話。作為影迷,可藉此窺探他對藝術和人生的想法。」

此片除了在戲院放映,也可選擇網上觀看。

5.自成一格大師作 《明明無盡》+《焚心愛瑪》

謝偉烈提醒影迷兩部原本安排於上屆電影放映的佳作,分別是77歲瑞典導演Roy Andersson 2019年威尼斯影展最佳導演獎的《明明無盡》(About Endlessness)以及44歲智利名導Pablo Larrain入選2019年威尼斯影展競賽單元的《焚心愛瑪》(Ema)。

▲ 《明明無盡》可能是大師級的Roy Andersson最後一部長片。(相片由香港國際電影節協會提供)

Alvin說:「Roy Andersson曾經說《明明無盡》可能是他最後一部片,所以影迷要留意。至於Pablo Larrain,他在南美可算是大師,而他也可以在荷里活拍片。《焚心愛瑪》充分展現了南美的文化,特別是雷鬼(Reggae)舞蹈。」

Geoffrey則笑指《焚心愛瑪》當中人物關係千絲萬縷,然後逐層揭開是一個關於搶養子的故事。「影像凌厲,散發南美熱情奔放感覺。」

6.諷刺時弊動畫 《鼻子,歌劇與史太林》

謝偉烈的推介,則是「超人氣動畫」環節的俄羅斯導演Andrey Khrzhanovsky的定格動畫《鼻子,歌劇與史太林》(The Nose or the Conspiracy of Mavericks)。

Alvin指出:「它是俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇的結合。20年代時,此歌劇在俄羅斯首映後令史太林不滿而被禁演。直至70年代解封,動畫大師用了半世紀把它改編成動畫,它內容豐富,包羅蘇俄最好的文學、電影和音樂,手法充滿實驗性,對社會諷刺強烈。」

此片除了在戲院放映,也可選擇網上觀看。

記者:胡慧雯