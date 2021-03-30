【電影節】總監及策展人選片推介　必睇7部大師級+傳奇紀錄片

▲ 智利導演Pablo Larrain的《焚心愛瑪》，有不少精采的舞蹈場面。（相片由香港國際電影節協會提供）

即將於4月舉行的第45屆香港國際電影節，自開售以來反應熱烈。本屆選映來自58個國家及地區超過190部電影，片種包羅萬有，除了矚目的得獎新片以外，還有很多佳作有待觀眾發掘。本報訪問了香港國際電影節協會總監利雅博（Albert）、節目總監王志輝（Geoffrey）及節目策劃謝偉烈（Alvin），大談他們在本屆電影節的心水推介。

1.伊朗經典重見天日 《風中殘局》

談到本屆電影節的心水推介，利雅博就首先想起由Mohammad Reza Aslani執導的一部失而復得的伊朗經典作《風中殘局》（Chess of the Wind），講述一個伊朗貴族傾軋沒落的懸疑故事。

「這是一部70年代的伊朗片，當年只做過一場，然後被其政府禁映，之後外界以為這部片失傳了，幸好導演尋找到一個拷貝，重新再做一個修復版本出來。」Albert說：「它講當年伊朗德黑蘭一個與政局有關的情況。拍攝手法很出色，演員也表現突出，值得捧場。它本來是去年康城影展的Classics環節的選片，但該影展取消了，今次這部片可以在香港國際電影節放映，十分難得。」

▲ （由左至右）香港國際電影節協會節目策劃謝偉烈、總監利雅博及節目總監王志輝。（湯炳強攝）

2.由失憶瘟疫說起 《無忘果》

外語新片之中，利雅博和王志輝就齊齊推介希臘導演Christos Nikou的《無忘果》（Apples）。此片除了在戲院放映外，也可網上觀看。

「這一齣是我今年看的外語新片中很喜歡的一部，曾代表希臘參加奧斯卡競逐最佳國際電影。故事很特別，很值得入場觀看。」Albert如此說。

Geoffrey補充：「電影講述失憶的瘟疫正在全世界蔓延，很多人同時間失憶，之後他們要去重新學習生活是怎樣的一回事。主角失憶後嘗試融入生活，即發現有很多事物他不認識，直至他慢慢重拾記憶後，對人生又有全新體會。這部戲很有趣，故事本身頗超現實，有點似數年前《單身動物園》（The Lobster）導演Yorgos Lanthimos的怪雞風格。」

▲ 希臘電影《無忘果》有關一場失憶的瘟疫如何令人重新學習生活。（相片由香港國際電影節協會提供）

3.美貌影響一生 《魂斷美少年》

另外，王志輝又推介由Kristina Lindstrom及Kristian Petri合拍的紀錄片《魂斷美少年》（The Most Beautiful Boy In The World）。此片追訪了現年66歲的瑞典男子Bjorn Andrésen，也即是意大利名導維斯康堤（Luchino Visconti）70年代經典《魂斷威尼斯》（Death in Venice）的男主角。

「70年代，維斯康堤宣傳該部片時表示，找到一位號稱全世界最美的少年主演，電影面世不久，他卻消失於世人的目光。這50年來，原來他經歷了很多人生起跌。他曾經紅到去日本，不但出碟，有漫畫以他為原形，但走紅後反而令他很忐忑，人生還遇上很多艱苦經歷。他的故事本身好睇，所以我推薦。」

▲ 紀錄片《魂斷美少年》追蹤維斯康堤名作《魂斷威尼斯》美少年主角50年來的人生起跌。（相片由香港國際電影節協會提供）

4.《圍爐夜話：奧遜威爾斯與丹尼士賀巴》

王志輝另一部推介的影人影事紀錄片，是由傳奇的Orson Welles拍攝的《圍爐夜話：奧遜威爾斯與丹尼士賀巴》（Hopper/Welles）。

Geoffrey指出：「Dennis Hopper是Welles電影《另起風頭》（The Other Side Of The Wind）的演員之一，1970年Hopper拍完《迷幻車手》不久，成為炙手可熱的新貴導演。有一天，他們傾了很多話題，愈講愈深入，由電影講到人生，以及對藝術的看法，Welles把片剪成紀錄片，記錄了一個大導演和新晉導演之間很真誠的對話。作為影迷，可藉此窺探他對藝術和人生的想法。」

此片除了在戲院放映，也可選擇網上觀看。

5.自成一格大師作 《明明無盡》＋《焚心愛瑪》

謝偉烈提醒影迷兩部原本安排於上屆電影放映的佳作，分別是77歲瑞典導演Roy Andersson 2019年威尼斯影展最佳導演獎的《明明無盡》（About Endlessness）以及44歲智利名導Pablo Larrain入選2019年威尼斯影展競賽單元的《焚心愛瑪》（Ema）。

▲ 《明明無盡》可能是大師級的Roy Andersson最後一部長片。（相片由香港國際電影節協會提供）

Alvin說：「Roy Andersson曾經說《明明無盡》可能是他最後一部片，所以影迷要留意。至於Pablo Larrain，他在南美可算是大師，而他也可以在荷里活拍片。《焚心愛瑪》充分展現了南美的文化，特別是雷鬼（Reggae）舞蹈。」

Geoffrey則笑指《焚心愛瑪》當中人物關係千絲萬縷，然後逐層揭開是一個關於搶養子的故事。「影像凌厲，散發南美熱情奔放感覺。」

6.諷刺時弊動畫 《鼻子，歌劇與史太林》

謝偉烈的推介，則是「超人氣動畫」環節的俄羅斯導演Andrey Khrzhanovsky的定格動畫《鼻子，歌劇與史太林》（The Nose or the Conspiracy of Mavericks）。

Alvin指出：「它是俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇的結合。20年代時，此歌劇在俄羅斯首映後令史太林不滿而被禁演。直至70年代解封，動畫大師用了半世紀把它改編成動畫，它內容豐富，包羅蘇俄最好的文學、電影和音樂，手法充滿實驗性，對社會諷刺強烈。」

此片除了在戲院放映，也可選擇網上觀看。

記者：胡慧雯