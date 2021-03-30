1500人選委會組成辦法曝光　新增內地港人代表佔27席

▲ 1500人選委會組成辦法曝光 內地港人代表佔27席

人大常委會拍板的1500人特首選委會的選舉辦法，由各300人組成的5個組別組成，包括：一、工商、金融界；二、專業界；三、基層、勞工和宗教等界；四、立法會議員、地區組織代表等界；五、港區人大代表、港區政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。

選舉委員會各個界別的劃分及名額如下：

第一界別設十八個界別分組：工業界（第一）（17席）、工業界（第二）（17席）、紡織及製衣界（17席）、商界（第一）（ 17席）、商界（第二）（17席）、商界（第三）（17席）、金融界（17席）、金融服務界（17席）、保險界（17席）、地產及建造界（17席）、航運交通界（17席）、進出口界（17席）、旅遊界（17席）、酒店界（16席）、飲食界（16席）、批發及零售界（17席） 、香港雇主聯合會（15席）、中小企業界（15席）。

第二界別設十個界別分組：科技創新界（30席）、工程界（30席）、建築測量都市規劃及園境界（30席）、會計界（30席）、法律界（30席）、教育界（30席）、體育演藝文化及出版界（30席）、醫學及衛生服務界（30席）、中醫界（30席）、社會福利界（30席）。

第三界別設五個界別分組：漁農界（60席）、勞工界（60席）、基層社團（60席）、同鄉社團（60席）、宗教界（60席）。

第四界別設五個界別分組：立法會議員（90席）、鄉議局（27席）、港九分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（76席）、“新界”分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（80席）、內地港人團體的代表（27席）。

第五界別設兩個界別分組：香港特別行政區全國人大代表和香港特別行政區全國政協委員（190席）、有關全國性團體香港成員的代表（110席）。

根據新華社報道，選舉委員會的產生辦法，其中港區人大代表、港區政協委員、基本法委員會香港委員、立法會議員、大學校長或者學校董事會或者校務委員會主席，以及工程界（ 15席）、建築測量都市規劃及園境界（15席）、教育界（5席）、醫學及衛生服務界（15席）、社會福利界（15席）等界別分組的法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，是相應界別分組的選舉委員會委員。

宗教界界別分組的選舉委員會委員由提名產生；科技創新界界別分組的部分委員（15席）在中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生；會計界界別分組的部分委員（ 15席）在國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生；法律界界別分組的部分委員（9席）在中國法學會香港理事中提名產生；體育演藝文化及出版界界別分組的部分委員（15席）由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會和香港出版總會分別提名產生；中醫界界別分組的部分委員（15席）在世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生；內地港人團體的代表界別分組的委員（27席）由各內地港人團體提名產生。

選舉委員會將設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。

行政長官候選人須獲得不少於188名選舉委員會委員的提名，且上述5個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名。每名選舉委員會委員只可提出1名候選人，而行政長官候任人須獲得超過750票。

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