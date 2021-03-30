【不日成婚】衛詩雅5歲姪女客串成亮點　陳家樂難忘埋位前密集排戲

▲ 陳家樂和衛詩雅演快結婚情侶。

陳家樂、衛詩雅、談善言、朱柏康、岑珈其主演《不日成婚》昨晚（29號）於將軍澳康城英皇戲院舉行首映禮，除老闆楊受成伉儷出席，多位圈中導演及藝人亦現身支持。



首映禮上，身兼編劇的導演陳茂賢談及創作構思：「過年過節，經常有人會問幾時結婚，結婚變成人生好重要的課題，加上我身邊朋友全部遇上類似經歷，我好想探討這個主題。」

開拍前，導演要求六位主角密集圍讀及排戲，家樂坦言獲益良多：「港產片甚少有幾個月時間去排戲，大家做足準備才埋位，彼此默契自然更加好。」

▲ 《不日成婚》舉行首映禮。

今次Michelle身兼策劃，她坦言責任重大：「我太喜歡演戲，第一次要兼顧幕後工作，難免會有點壓力，試過今次之後，我想暫時繼續專注演員身分。」

Michelle的5歲姪女衛瑆妍，在《不日成婚》首次粉墨登場，客串朱栢康與談善言的愛女，小瑆瑆亦現身首映禮，Michelle表示不想讓小瑆瑆持續曝光，希望她多保留點童真。

▲ 衛詩雅姪女首次演戲。

戲中，阿談與朱康合演鬥智鬥力的夫妻，現實生活中，阿談認為這是一般情侶的必經階段：「一段感情開始時，大家可能會鬥智鬥力，磨合以後，或會出現善意的謊言，要看對方能否體諒。」

朱康則指：「鬥智鬥力通常出現在比較長久的關係，無論男女、朋友關係都有，其實都是出自一種愛。」

至於珈其與Renci，戲內是鬥氣冤家，戲外則非常合拍，Renci大讚珈其是個好對手：「珈其好肯聆聽別人的意見，聆聽後會引導我演出，感覺是前輩級的指導！」