【食用安全】豆奶過期1年驚變「混濁豆腐花」　慳家媽媽照飲兒子崩潰發文求救

▲ 豆奶過期1年驚變「混濁豆腐花」，慳家媽媽照飲兒子崩潰發文求救。

食物大多都有保質期，但不少長輩因為節儉，食物過期了都捨不得丟棄。近日有台灣網民抱怨，指家中一盒豆奶已過期一年，但媽媽仍堅持要喝，即使他好心勸諭，媽媽依然不理，更直言「你們不喝就不要喝，我喝都沒事」，令他十分無奈。

該名網民於Facebook群組「匿名公社」發文，指媽媽相當勤儉持家，家中一盒豆奶已經過期一年，仍堅持要喝，「說是人家給的」。從事主分享的相片可見，豆奶已經變質，原本應該為流質的豆奶，已凝固結塊，變成混濁的豆腐花狀。

▲ 過期豆奶（圖片來源：Facebook群組「匿名公社」）

事主多番勸諭媽媽，飲用過期豆奶有損健康，但媽媽依然不聽，更惱羞成怒：

你們不喝就不要喝，我喝都沒事。

事主又分享，朋友的婆婆正正因為太節儉，食物過期都照吃，「結果到最後急診後躺著出來」。他和家人發現家中有過期食品都會立即丟掉，但媽媽會東藏西藏，他們根本沒辦法一直盯著，十分無奈。

拜託誰來讓老人家心甘情願丟掉過期飲品啊...

貼文引起熱議，不少網民都對此深感共鳴，又紛紛獻計。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣