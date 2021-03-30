【一文睇清】1500人選委會組成及產生辦法　除第四界別所有選舉產生選委均以團體票投票

人大常委會今日全票通過《基本法》附件一及附件二的修訂。決定選舉委員會委員由現時1200人，增至共1500人，並由五個界別人士組成，而各個界別委員的產生方式亦有變動，除第一界別300個工商、金融界等席位，均以團體票形式選舉產生外，其餘界別均有以選舉、提名及當然形式產生。

如第二界別(專業界)的300席選委，細分成10個界別，每個界別均有30人，當中15人以選舉產生，15人以提名產生。至於第三界別，維持漁農界、勞工界、宗教界各60人，體育、演藝、文化及出版界，以及社福界撥至第二界別，並加入基層及同鄉社團各60人，除宗教界是提名上一產生外，其餘均以團體票選舉產生。

而第四界別就剔除區議會，加入港九新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表，共156人，以個人票選舉產生。同時加入27名內地港人團體的代表，以提名方式產生。第五界別則為190名港區全國人大代表及政協委員，以及110名全國性團體香港代表。

具體組成辦法詳見下表：

第一界別

第二界別

第三、四及五界別

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責任編輯：李淇