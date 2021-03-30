完善香港選舉制度　人大法工委副主任張勇解構中央思路

全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇表示，今次完善香港選舉制度，是貫徹落實中央完善一國兩制體系的重大舉措。

張勇指出，今次修法主要體現在三方面︰一，近些年的情況表明，香港特區政治體制的運作，出現偏離甚至損害“一國兩制”根本宗旨的苗頭和象，特別是反中亂港勢力利用選舉制度漏洞，進入香港特區政權機關，對國家主權、安全、發展利益構成了重大現實威脅。因此，中央完善香港選舉制度，使“一國兩制”實踐重回正軌，並行穩致遠。

第二，確保愛國愛港力量在選委會和立法會中，穩定地佔據壓倒性優勢；確保反中亂港勢力，在任何情況下都無法進入香港特區政權機關，為“愛國者治港”提供堅實穩固、安全可靠的制度保障。

第三，近些年來，香港特區行政與立法機關，長期對立，立法會內鬥無為、社會管治效能下降、民主發展停滯不前。因此，有必要採取措施完善香港選舉制度，改善治理體系，逐步提升香港特區整體管治水平，集中精力發展經濟、改善民生，從根本上解決香港長期面臨的深層次問題，適時推進符合香港實際情況的民主發展，為最終實現普選目標作準備、打基礎，以良政善治達至長治久安。

他又表示，今次總體思路是︰以對選委會重新構建和增加賦權為核心，對選舉制度，進行總體規劃設計。他解釋，重新構建一是名稱變化，原來是行政長官選舉委員會，現在是選舉委員會；二是規模擴大，原來是1200人，現在是1500人；三是界別增加，原來是四大界別，現在增設了第五大界別；四是分組優化，原來共有38個界別分組，現在增加到40個。增加賦權是指選委會被賦予兩項新的職能︰一是選舉產生較大比例的立法會議員，二是直接參與提名所有立法會議員的候選人。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇