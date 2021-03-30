【校長專欄】孩子中文考試不合格　家長怒斥老師：你怎樣當老師的

▲ 校長指要教養出性格優秀的孩子，離不開父母的高情緒智商。

情緒智商（EQ）高的人懂得在合適的場合，用合適的方法表達自己的情緒。大家有沒有留意過，自己什麼時候會EQ低，情緒最容易失控呢？肚子餓？睡眠不足？還是對着家人的時候？我們理性地知道，沒有人有責任成為我們的發洩對象，但總是身不由己，往往令最親、最支持我們的人成為出氣袋，變成我們情緒失控下的受害者。

一名學生跟好朋友反目，雙方發生衝突以至大動干戈。家長日，老師對學生的家長好言安慰：「知道同學因此事而導致操行分受影響，家長一定會很擔心....」詎料，家長聽到老師說出「擔心」二字，頓時無明火起三千丈，直接否認：「我一點都沒有擔心，只是感到憤怒。我兒子一向不是這樣的，如果不是對方如何如何，這件事一定不會發生。」冷靜點想一想，兩個孩子衝突以至動手，雙方一定有責任。嘗試把自己孩子的責任推得一乾二淨？說到底，還是因為擔心孩子要為自己的行為面對後果……然而，每個人都需要就自己作出的決定，承擔責任；假如不讓孩子學習面對後果和承擔責任，究竟是想讓孩子茁壯成長，還是最終害了他呢？

期考結束，中文科成績一向稍遜的小明，經過家長努力跟他一起溫習後，考卷還是差一點點才及格。家長直接致電學校，把中文老師罵個狗血淋頭：「老師，你評卷是否有些問題？這裡怎麼不給分？給分的話，我孩子的考卷就及格了！」老師無奈地回應道：「對不起，家長，評分標準是整級一致的，我沒辦法.....」話說未完，家長再次怒吼： 「我不知道你怎樣當老師的，學生沒有學懂，你不會一早給他再教一遍嗎？孩子的失敗就是我的失敗，我不會接受他獲得這樣的成績，我也不會給他簽試卷！」

如果每位老師都有這樣的空間和時間，相信他們都願意花精神時間，去幫助學生學會所有教學內容。不過，話說回來，把內容學懂不是孩子自己的責任嗎？即使未學懂，也沒有什麼大不了，總有些孩子需要花上比別人多的時間去學習。就算以為藉著大聲責罵老師，以求換取考卷分數調升，這又是否代表孩子懂得的學習內容，會自然增加嗎？再者，孩子的成敗就等於父母的成敗，這給了孩子太大的壓力了吧！要知道，有多少孩子，就是被父母的寄望及付出壓挎的……

要教養出性格優秀的孩子，離不開父母的高情緒智商。多了解自己的情緒，用適當的方法去表達，是父母送給每位孩子的最佳童年禮物。

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