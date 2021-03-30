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RubberBand紅館騷台上樂手共數十人　成員為演出做足防疫措施　

娛樂 16:04 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

RubbeBand為紅館演唱會加緊綵排。

RubberBand於4月3至6日紅磡香港體育館舉行演唱會，樂隊成員近日正忙於為音樂會進行綵排，期間亦趕工完成新歌〈Ciao〉。
 
今次《RubberBand Ciao 2021》加入了雷柏熹爵士大樂團（Patrick Lui Jazz Orchestra）及無伴奏組合AMuiXis一同演出，日前首次同場綵排，RubberBand十分興奮。

將於4月舉行紅館騷。

阿正表示：「聽到Big Band玩我哋的歌，當中有新Arrangement（編曲）都幾感動。」阿偉說：「加起來幾廿人，排練室已經好大但都有逼的感覺，但好開心，全部人一齊響起音樂，自己都好感動。」

由於今次參與音樂會的人數眾多，大會在綵排期間的防疫功夫亦做到足。泥鯭說：「我哋好乖做足檢測，好Safe先一齊練歌，排練時樂手都間開，不讓外人探訪。疫情下大家盡量保持身體健康，等大家可以如期享受演出，我都幻想30幾個樂手在台上畫面，肯定好正！」

主音6號。


 
為了今次音樂會，RubberBand特別創作了新歌《Ciao》，但因忙於綵排未能趕及開Show前灌錄歌曲派台，6號：「因為橫跨咗兩星期應付一系列嘅綵排，歌詞又遲起貨，要在密集綵排中再抽兩至三日錄音的確好難；我們打算先拍片段，早些大家聽到歌，做完Show再錄歌，希望工作人員可以趕及Show前剪好給大家睇。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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