智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足

香港中文大學醫院（下稱中大醫院）在今年1月6日開始試業，首階段主要提供日間門診、內視鏡、物理治療、身體檢查、日間病床及有限度住院服務等。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，中大醫院作為非牟利私營教學醫院，期望引入更多先進醫學儀器及系統，推動醫學發展；並透過就各項手術及治療程序提供「定價收費」，從而平衡公私營醫療服務的差異。除了硬件設備上要創新，醫療護理模式（Model of Care）亦要革新，醫院服務要以人為本，利用科技支援醫護人員和病人。

中大醫院將於4月中開展第二階段服務，普通科門診服務時間將延長至每日10小時，每星期服務6天。日間床位及住院病床亦由20張增至83張。同時，4間手術室會投入運作。定價收費方面，會由第一階段涵蓋約20項內視鏡程序，額外再覆蓋約40種常見手術。

▲ 中大醫院將於4月中開展第二階段服務。

手術採定價收費 服務收費透明度高

馮醫生表示，每項定價收費已包括醫生收費、病房收費和治療費用等，讓病人入院前作好預算。病人確定病情級別後，只需支付固定價格，亦沒有住院日數限制。除了提升收費透明度，亦可讓保險公司有參考標準，設計保障更全面、價格合理的保險產品，期望長遠能減輕市民的醫療負擔。

總結第一階段服務，馮醫生指病人對醫院設施、員工的專業服務態度表示讚賞，試業過程亦找到一些可調整及改善的地方，他對醫院順利開展第二階段服務充滿信心。馮醫生預計，將分別於7月及10月開展第三和第四階段服務，屆時將有更多專科醫療中心啟用，陸續提供癌症治療、心導管介入程序和產科分娩等服務，24小時急症門診亦將投入運作。

智慧醫院作定位 以科技支援醫護與病人

中大醫院以「智慧醫院」為定位，馮醫生強調「智慧醫院」的中心不是科技，而是以人為中心，利用科技支援醫護人員，更重要是能夠照顧病人的需要。「智慧醫院的目標是保障病人健康、提供高質素服務及減輕病人財政負擔。為此，我們在醫療、服務和管理三方面入手，為醫院注入『智慧』元素。」

▲ 香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生表示，冀採用「智慧醫院」運作模式以支援醫護人員及改善病人的診症和住院體驗。

馮醫生解釋，「智慧醫療」是建基於無紙化的電子病歷系統，病歷數據可支援醫護人員進行診治，將來甚至可引入人工智能來輔助醫療決策；「智慧服務」是透過流動應用程式為醫護人員提供即時支援，及為病人提供各樣資訊或建議，提升服務體驗；「智慧管理」則是善用物聯網技術，實現醫院內人、機、物的溝通和無縫連接，提升醫院運作效率。

馮醫生指中大醫院配備5G網絡，並引入無綫網絡（Wi-Fi）、射頻識別（RFID）、藍牙（Bluetooth）和超寬帶（Ultra-wideband）等技術，建立「智慧醫院」的骨幹。醫院就不同環節建立閉環系統，例如抽血化驗或處方藥物，醫院資訊系統可實時監察每個流程，亦可追蹤所有藥物以至每支試管的去向，做到準確無誤，提升病人安全，亦有助提升醫院運作的效益。他又舉例：「在第二階段，兒科病房開始運作，我們可運用超寬帶建設地理圍欄(Geo-fencing)，一旦病人離開病房，系統會即時通知醫護人員。」

▲ 藥劑師透過專用應用程式及藥架上的電子二維碼，提升配藥的準確度及效率。

嚴格管理病歷資訊 度身訂造應用程式

無紙化的電子病歷系統是實現「智慧醫院」的重要元素，馮醫生憶述1月剛開始試業時，醫院以電子病歷與紙本病歷雙軌運作，而醫護人員很快便熟習電子病歷系統，約1個月後基本已可全面採用電子病歷。「我們亦設置了多重應變系統，一旦電腦系統突如其來出現故障，仍可轉換回使用紙本病歷運作。」

針對病人私隱及資訊安全，中大醫院在數據保安方面設有三重保安系統，確保醫院資訊系統與其他第三方系統之間的連繫做到精準無縫，避免有保安漏洞。「醫護人員對病人私隱的重視同樣重要，我們會確保醫院所有員工都有良好的保護私隱意識。」

中大醫院為所有住院病床安裝了連結「資訊娛樂系統」(Infotainment system)的視訊屏幕，病人除了可查閱住院期間要接受的治療項目或檢查、藥物資訊等，系統亦設有視像通話探訪及遠程醫療功能，病人可聯絡親友作視像通話，醫生亦可透過視像了解病人情況，或與病人家人傾談等。

▲ 「資訊娛樂系統」支援視像探訪及遠程醫療。

中大醫院亦會推出不同的流動應用程式，以支援醫護人員的工作流程和提升病人的服務體驗。在第一階段，護士和藥劑師的應用程式已率先投入應用。「同事對程式的評價正面，認為有助改善工作流程，例如護士進行護理程序或派藥時，程式有助他們進行俗稱『三核五對』的身分核對程序；藥劑師在配藥時，亦可透過流動程式協助，快捷準確地找到所需藥物。」馮醫生透露，隨着醫院踏入第二階段服務，醫生及病人專用的流動應用程式亦將會陸續推出。

▲ 中大醫院矢志透過創新的醫療護理模式，加上不同科技的輔助，提供以人為本的醫療服務。

（資料由客戶提供）