【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次

▲ 台灣一名人夫為孩子開電腦播放卡通片時，發現妻子忘記登出社交媒體，揭發她與4名男子出軌。

夫妻相處之道貴乎坦承，一旦破壞互信關係不免影響夫妻感情。台灣一名人夫為孩子開電腦播放卡通片時，發現妻子忘記登出社交媒體，好奇一看竟揭發她先後與4名男子出軌，發生性關係逾70次。丈夫忿然控告妻子通姦，卻反被對方指控他侵犯私隱。

綜合台灣傳媒報道，判決書指出該名人夫擁有碩士學歷，他於2006年與妻子結婚，因工作需要經常到中國出差。2018年9月他出差後回家，欲開電腦播放卡通片給孩子看，意外發現妻子未有登出LINE，好奇下查看。

對話涉性行為過程及次數

結果人夫發現妻子與4名男子的親密對話及照片，驚悉妻子自2013年4月起趁他出差時，與數名男子搭上並發生性關係。他指控妻子與吳姓男子發展婚外情，二人在酒店、吳男的公司、家裡，至少發生70次性關係。

此外，其妻另出軌3名男子，包括張姓男子至少1次、許姓男子2次、劉姓男子1次。妻子與情夫的對話，既討論親吻、性行為的過程，又包含性暗示的內容。她亦記錄與情夫發生性行為的次數、身體反應及避孕情況等。

人夫認為他們的行為嚴重侵害配偶權，於是控告妻子及4名情夫，向吳姓男子索償200萬台幣（約55萬港元），另向3名男子各索償50萬台幣（約14萬港元）。

妻反控夫侵犯個人私隱

不過，妻子一方反控人夫在未經同意下，入侵妻子的電腦，以不正當手法窺探及竊取其個人私隱，包括LINE對話內容、電子郵件，嚴重侵害配偶的人格權與隱私權。

當地士林地院本周一（29日）審理後，認為人夫以不正當方法竊取資料，但維護他的配偶權，因此判處其妻和4名男子應賠償共45萬元台幣（約12萬港元），並可作上訴。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳