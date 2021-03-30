梁式芝書院前教師蔣怡興涉詐騙該校共530萬元　被廉署落案起訴盜竊等18項罪名

▲ 梁式芝書院38歲前教師蔣怡興，其涉嫌觸犯《防止賄賂條例》、盜竊及使用虛假文書副本等18項罪名（資料圖片）

廉政公署今（30日）落案起訴梁式芝書院38歲前教師蔣怡興，其涉嫌觸犯《防止賄賂條例》、盜竊及使用虛假文書副本等18項罪名，就14個學校設施改善項目詐騙該校款項共530萬元。被告已獲廉署准予保釋，將於本周四（4月1日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

署方指早前接獲貪污投訴，調查後揭發該名教師於2016年5月至2020年3月期間發生的涉嫌罪行；該名教師案發時於政府資助中學梁式芝書院工作，該校於2015年9月成立委員會，以處理多個學校設施改善項目。被告是該委員會其中一名成員，負責聯絡潛在承辦商以獲取報價，及邀請潛在承辦商投標。

涉事教師被控共18項罪名，即10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條；5項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條；及3項使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》第74條。



其中5項控罪指，被告涉嫌使用5份利益衝突申報書誤導該校。該5份申報書涉嫌各載有一項虛假陳述，即被告就該校相關項目履行採購物料及服務方面的職責，並無引起現有或潛在利益衝突情況。



有關控罪涉及5個項目，包括構建一個歷史畫廊、安裝課室白板、以及更換LED燈管及二千張學生椅子，而合約總額約59萬元。



另外5項控罪指，被告涉嫌使用1份投標摘要及批核紀錄，以及4份書面報價摘要及批核紀錄誤導該校。該5份文件涉嫌各載有1項虛假陳述，即被告於參與1項採購活動的公司或機構，並無任何直接或間接財務利益。

有關控罪涉及另外5個項目的採購活動，合約總額為約69萬元，當中包括翻新教堂，以及供應及安裝鋁板、課室窗簾及LED燈管。



另外5項控罪指，被告涉嫌盜竊該校共逾370萬元。被盜竊的款項涉及另外3個項目，即2個在強制驗樓計劃下的項目，以及1個窗戶維修項目。



另外2項控罪指，被告涉嫌就上述2個強制驗樓計劃的項目，使用一封看來是由該校校長發出的信件副本，以及一份看來是由一名項目工程顧問發出的付款證明書副本，分別誘使一名裝修公司東主及該校一名職員接受它們為真文書的副本。



餘下1項控罪指，被告涉嫌使用一份看來是該校所接受的報價單的副本，誘使一名傢俬公司東主接受它為真文書的副本。該報價單涉及為教員室供應及安裝56組書桌，總值約29萬元。



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記者：鄧凱文