警方搗破新界北非法收數集團拘12人包括稱學生　有受害人須付年利率比法定高10.5倍

▲ 警方打擊非法收債案件。(黃傑偉攝)

警方指，留意到區內非法收數衍生罪案有上升趨勢，於是新界北總區刑事部聯同大埔及上水警區展開代號「高山」的打擊行動，於上周日(21日)至上周六(27日)，拘捕12名男子(14至43歲)，分別報稱學生、速遞員、貨倉工人及無業等，涉嫌放高利貸，洗黑錢刑事毀壞勒索，及刑事恐嚇，案件現交新界北總區刑事部及大埔警區刑事部跟進。

大埔警區助理指揮官(刑事)警司莊成逸表示，數字顯示新界北2019年有450宗與收數有關的刑事毀壞刑事恐嚇及勒索等案件，2020年錄得754宗，數字上升70%，警方於3月21至27日一星期內，成功拘捕12名男子，被捕人年齡介乎14至43歲， 報稱學生、速遞員、倉務員及無業，涉嫌放高利貸，洗黑錢刑事毀壞勒索，及刑事恐嚇。

莊成逸稱，被捕人士涉及新界北區內10宗非法收債案件，涉嫌向負債人及其鄰居、親人作出恐嚇，包括淋紅油、塞匙窿及電話恐嚇逼令負倩人受到恐嚇及壓力下還款，案中牽涉10名受害人，欠債由2000元至100萬元，共涉款205萬元。警方調查期間發現其中一名受害人所付年利率高達630厘，較合法年利率60厘高10.5倍。警方指行動仍然持續，不排除有更多人被捕。

警方留意到犯罪集團改變犯案手法，除向「債仔」滋擾外，發展到向債仔親人鄰居及其同事也納入收數群組，作出滋擾恐嚇行動，向債仔施壓逼令還款，又透過網上社交平台聘請青少年「收數」，標榜低學歷高回報以數百至千元利誘青少年加入。警方相信於疫情下，青少年停課閒賦家中令犯罪集團有機可乘，警方將致力打擊集團招攬中介人。新界北警區防止罪案辦公室將向區內11個屋苑設講座，並向66個大廈大堂張貼宣傳海報，警方強調刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪可被判監10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉