麥理浩復康院引入「復康機械腳」助脊癱病人站起來　脊髓損傷復康團隊獲醫管局傑出團隊獎

▲ 港島西醫院聯網脊髓損傷復康團隊獲頒醫管局的「傑出團隊獎」。（梁偉榮攝)

面對脊髓損傷病人或失去活動能力，醫護的關懷及協助是非常重要。港島西醫院聯網脊髓損傷復康團隊於2018年啟動「香港脊髓損傷專科復康中心先導計劃」，引入「復康機械腳」協助脊癱病人再次重新起步。團隊去年更獲頒醫管局的「傑出團隊獎」以表揚他們一直以來的表現及成就。

「香港脊髓損傷專科復康中心先導計劃」於2018年開展，為期18個月，有近1,000人次參與。計劃是透過所引入的「機械腳」，配合相關的培訓，令脊髓傷患者再次站起來，而有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉亦是其中一名受惠者，另32歲因交通意外而導致癱瘓的Connie亦因而再次站起來。詳情即看：【下一頁】

負責先導計劃的脊髓損傷復康團隊去年獲頒醫管局「傑出團隊獎」，當中的成員包括瑪麗醫院矯形及創傷外科部門醫生、麥理浩復康院義肢及矯形部同事、復康院物理治療師、職業治療師、資深護師、社會工作主任等。

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瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華認為，脊髓損傷至今並無有效根治的方法，醫院除了一直尋找新的科技幫助病人外，其實由病人受傷一刻、救護員如何處理病人情況、醫生替病人做手術的時候，直至病人情況轉好甚至康復出院，全賴整個團隊數十年來合作無間，互相配合才會有好的成果。

麥理浩復康院助理社會工作主任主管龔翠儀表示，病人很多時候都是因意外而致脊髓損傷，有不少人是家中經濟支柱。病人受傷後除了會為其本人帶來壓力外，家人或會因而有情緒困擾。她的工作是要關心他們心理及情緒方面，另教導他們如何申請資助等。作為團隊之一的她對醫管局肯定他們的工作感到十分開心：

對於團隊能夠得獎感到十分高興，覺得是對同事肯定！

部分情況較嚴重的脊癱病人可能會無法呼吸及大小二便。麥理浩復康院資深護師劉浩鈞指出，護理部同事主要觀察及協助病人的情況，再匯報予負責醫生；另亦需負責改善病人大小便的問題、教其照顧者如何照顧他們等。

有脊髓損傷的病人可能有不能大小便的問題，部分病人會有失禁或便秘而無法做訓練。護理部的同事會盡量解決這個問題，替他們作一些大小二便的管理。

麥理浩復康院一級職業治療師吳海桂指出，職業治療師的工作是希望將受傷病人的潛質盡量發揮，讓他們在出院後可以積極面對新的生活，甚至重拾自己的興趣及工作。

現時有好多好先進的科技可以幫到他們，但我的工作就是將受傷病人的潛質盡量發揮，希望他們日後出院，即使要坐在輪椅上都可以有新的生活，找回自己的興趣，甚至工作。

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記者：郭詩詩