【港鐵票價】優惠減少被質疑變相加價　港鐵商務總監楊美珍：須平衡各方考慮已盡力

▲ 港鐵車費表將於今年6月27日起下調1.7%。(資料圖片)

港鐵昨日(29日)按票價可加可減機制，車費表收費將於6月27日起下調1.7%。然而8折優惠明日結束，之後改為95折，被質疑變相加價。港鐵商務總監楊美珍今日（30日）接受TOPick訪問時稱，明白到市民希望減幅愈多愈好，但港鐵需平衡多方面需求，包括員工就業、日常運作，但疫情下公司收入減少，現時時港鐵獨力提供95折車費優惠及月票優惠，「已盡咗力」。

楊美珍表示，明白公眾對港鐵票價有不同意見，但港鐵同樣在疫情下面對不少困難，例如高鐵停運、機鐵客量大跌等，港鐵仍早於去年2月起向租戶提供租金減免，加上目前乘客量僅餘只往約7成，故港鐵要作多方面平衡，包括要有足夠資源維持服務質素，盡量維持繁忙時段班次，增加車站防疫設施，希望社會諒解。而港鐵因票價下調、車費優惠涉款共逾9億元，均由港鐵獨力承擔，加上其他港鐵恆常優惠約17億元，「仍然有實際優惠」。

楊美珍續稱，港鐵除提供95折優惠外，月票亦有回贈，舉例東涌到香港站單程票價23.6元，目前購買月票有100元回贈，加上政府的交通津貼，每程實際車費低至約8元。不過，月票方面100元折扣優惠亦只直至6月底，到了7月相關折扣只減50元，她承認，優惠相對是減少但「分別不大」，累計仍有約39折優惠。

對於港鐵仍累積2.85%加幅未實施，楊美珍指，按機制而言加幅不能取消，有關加幅會延至明年處理，但明年會否加價仍要視乎經濟因素，如果明年經濟情況不容許，相關加幅會再繼續延後。

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記者：蘇文軒