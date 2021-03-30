2020年本港僱員工資中位數為18,400元　按年增加1.5%

▲ 政府統計處公布2020年收入及工時統計調查結果，顯示本港僱員去年5至6月的每月工資中位數為18,400元，較2019年同期的中位數18,200元高1.5%。（資料圖片）

政府統計處公布2020年收入及工時統計調查結果，顯示本港僱員去年5至6月的每月工資中位數為18,400元，較2019年同期的中位數18,200元高1.5%。

而在去年5至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為9,600元、13,200元、28,800元及45,300元，與2019年同期比較的按年變動率分別減少-3.9%、+1.4%、+2.2%及+1.6%，反映較低收入人士的工資有所減少。

按行業比較，減幅最大的是地產行業，工資中位數為21,800元，按年減少5.4%，其次為酒店、住宿服務行業，中位數為15,700元，按年減少2.8%。至於表現最好的行業是專業、科學及技術活動行業，工資中位數為25,000元，按年增加3.1%；表現次優的是教育及公共行政行業（不包括政府），中位數為30,000 元，按年增2.7%。

時薪方面，去年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為74.4元，較前年同期的73.0元高1.8%。而去年正賺取時薪少於45元的僱員有318,800人，當中只賺取最低工資37.5元的僱員有16,500人。

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記者：徐紹軒