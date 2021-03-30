  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (週二) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老

育兒經 18:01 2021/03/30

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

黎姿的83歲爸爸黎柱是國畫大師，日前教導3個孫女畫國畫做善事。

現年49歲的靚媽黎姿（現名馬黎珈而）一向與父母的感情極佳，一家三代人相處愉快，黎姿昨日在IG貼出相片，是83歲老父黎柱教3個孫女畫國畫，畫得似模似樣，黎姿透露今次是一家人為慈善籌款作畫。

黎姿在IG發文表示，爸爸黎柱最近捐出3幅國畫畫作，支持香港復康會一個籌款活動，還教導3個孫女學習國畫，孫女手執毛筆畫出山和樹，畫得有板有眼，黎姿從旁觀察感到欣慰，並呼籲網民做善事買畫及捐款，「幫助殘疾人士及長期病患者重拾人生，善心使人更美。 」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

弟弟遇嚴重車禍改變全家一生

人美心善的黎姿多年來為撐起頭家奔波，她出身演藝世家，早年因祖父母去世致家道中落，為賺錢養家及供弟弟讀書，中三未畢業便出道做演員賺錢養家。

2007年在事業高峰時，黎姿的弟弟黎嬰遇上嚴重車禍，她馬上決定息影，專心代弟弟打理皮膚護理中心的生意。同年，黎姿與富商馬廷強結婚，二人現育有3名女兒。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

黎嬰遇車禍一事，對父母亦造成嚴重打擊。2019年3月，爸爸黎柱在大會堂開個人畫展，黎姿全家在開幕日撐場，黎姿透露，爸爸年少時因患腦膜炎而導致聽力障礙，視力也非常差，一向體弱多病。壯年時又忙於賺錢養家，所以一直沒時間發展興趣。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

老父每天學習 70歲學國畫成大師

直到2007年，爸爸因擔心弟弟的傷勢而徹夜無眠，漫漫長夜只有畫畫才能安撫他的痛苦，故他70歲時決定正式學山水畫，成為他晚年最好的精神寄託，也成為黎姿及孫女的好榜樣，每天學習、提升、做更好的自己，展現「活到老學到老」的精神。

即使到晚年也可展開人生新一頁，永遠也不嫌遲。

同場加映︰麥家琪專訪

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【最強星媽】罕有曬3女BB時可愛正面照　黎姿馬廷強手抱孖女溫馨畫面曝光
16:09 2021/03/05
【最強星媽】罕有曬3女BB時可愛正面照　黎姿馬廷強手抱孖女溫馨畫面曝光
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
19:17 2021/01/15
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
【鼎爺湊孫】李家鼎三代同堂與前妻不是仇人　鼎爺教仔孝順媽媽︰女人生仔好辛苦
18:59 2019/09/23
【鼎爺湊孫】李家鼎三代同堂與前妻不是仇人　鼎爺教仔孝順媽媽︰女人生仔好辛苦
家庭教育 家庭關係 親子活動 星二代 娛樂人物職業 黎姿 馬廷強 繪畫 興趣

最高瀏覽

【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
14:30 2021/03/29
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃