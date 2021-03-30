【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老

▲ 黎姿的83歲爸爸黎柱是國畫大師，日前教導3個孫女畫國畫做善事。

現年49歲的靚媽黎姿（現名馬黎珈而）一向與父母的感情極佳，一家三代人相處愉快，黎姿昨日在IG貼出相片，是83歲老父黎柱教3個孫女畫國畫，畫得似模似樣，黎姿透露今次是一家人為慈善籌款作畫。

黎姿在IG發文表示，爸爸黎柱最近捐出3幅國畫畫作，支持香港復康會一個籌款活動，還教導3個孫女學習國畫，孫女手執毛筆畫出山和樹，畫得有板有眼，黎姿從旁觀察感到欣慰，並呼籲網民做善事買畫及捐款，「幫助殘疾人士及長期病患者重拾人生，善心使人更美。 」

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弟弟遇嚴重車禍改變全家一生

人美心善的黎姿多年來為撐起頭家奔波，她出身演藝世家，早年因祖父母去世致家道中落，為賺錢養家及供弟弟讀書，中三未畢業便出道做演員賺錢養家。

2007年在事業高峰時，黎姿的弟弟黎嬰遇上嚴重車禍，她馬上決定息影，專心代弟弟打理皮膚護理中心的生意。同年，黎姿與富商馬廷強結婚，二人現育有3名女兒。

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黎嬰遇車禍一事，對父母亦造成嚴重打擊。2019年3月，爸爸黎柱在大會堂開個人畫展，黎姿全家在開幕日撐場，黎姿透露，爸爸年少時因患腦膜炎而導致聽力障礙，視力也非常差，一向體弱多病。壯年時又忙於賺錢養家，所以一直沒時間發展興趣。

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老父每天學習 70歲學國畫成大師

直到2007年，爸爸因擔心弟弟的傷勢而徹夜無眠，漫漫長夜只有畫畫才能安撫他的痛苦，故他70歲時決定正式學山水畫，成為他晚年最好的精神寄託，也成為黎姿及孫女的好榜樣，每天學習、提升、做更好的自己，展現「活到老學到老」的精神。

即使到晚年也可展開人生新一頁，永遠也不嫌遲。

同場加映︰麥家琪專訪

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責任編輯︰林綺玲