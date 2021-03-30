華永會推動生命教育　連繫各界　發揮協同效應

「生、老、病、死」是每個人必經的人生階段，但這些階段總是教人措手不及，尤其是面對疾病和死亡的來臨，又有多少人能坦然面對？有見及此，華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）三十年來透過「年度慈善捐款計劃」資助非牟利機構，積極推動生命教育項目，鼓勵大眾認識生命和珍惜生命，扶助社群建立正向人生觀。

自1991年起，華永會已推出「年度慈善捐款計劃」，資助及推動香港各類慈善項目。過去30年間，推動超過3,300個項目，受惠人次數以百萬計，累計捐款逾10億港元。華永會亦與「基督為本基金」及「身前行動」合辦的生命教育項目，令更多市民受惠，積極宣揚生命的意義。

助人圓夢 遺愛人間

「『基督為本基金』於2014年成立，服務對象是生命快將完結的朋友。假如他們有任何願望希望達成，我們會免費為他們圓夢。」「基督為本基金」創辦人及主席盧炳松表示，機構一直本着「告別遺憾，留住回憶」的宗旨為大眾服務。知悉朱銘華牧師受病魔折磨，但仍渴望分享自己的經歷鼓勵他人，故在華永會的支援下，基金主動聯絡朱牧師商討出書事宜。

「15年前我確診患上末期鼻咽癌。我並不害怕死亡，但對家人始終有點不捨和擔心。」朱牧師直言，過去一直憑信心和信仰積極度過每一天，並期望藉自己的故事勉勵他人。「所以當知道『基督為本基金』能助我實現出書的夢想，我真的十分開心。」

出錢出力 聯繫各界推生命教育

朱牧師透露，受惠於「基督為本基金」，其著作的編輯、分段、題目、設計及財務等各項目都是由華永會贊助，該機構為其安排；而且為拍攝一些照片作新書之用，該機構團隊更陪同他及太太前往他們曾一起就讀的神學院，拍攝照片作新舊比對。「當日拍攝了很多具紀念性的照片，並和太太重溫了我們在神學院讀書時的情況，令我十分感觸。華永會和『基督為本基金』很有愛心，能夠完成我的心願，假使今天我將離開人世，也沒有遺憾。」

華永會一直給予基金多方面的支援，不只令他們能做得更多、更盡心，更令整個社會特別是正向人生方面的發展帶來積極、正面作用。

回憶當日的拍攝過程，盧炳松亦直言是一次難忘的經歷，並謂華永會的支援不只於金錢上的贊助，假如機構需要地方舉辦活動，華永會亦樂於讓他們在辦公時間以外使用他們的多功能活動室。「華永會很貼心，為我們提供免費活動場地，舉辦生命教育活動，令訓練班人數增加兩至三倍。」

聯繫同道 發揮協同效應

至於另一個夥伴機構「身前行動」，其創會主席廖安麗亦有同樣的體會。「華永會不只出錢出力，更聯繫不同的慈善機構，讓大家有更多的互動合作，一起推廣不同的生命教育項目，達到1加1大過2的效果。」

廖安麗表示，「身前行動」的兩大宗旨為推廣生命教育和支持器官捐贈。她解釋，由於有感早年常有年輕人輕生的情況，並覺社會缺乏生命教育。故她期望成立機構推動生命教育，貢獻社會。「所以我們於2016年構想了一份計劃書，當中以舞台劇的形式，將生命教育元素帶入學校，令學生對生命有更多的反思和啟發。在機緣巧合下認識到華永會，並獲得他們的肯定，對『身前行動』作出多方面的支持。」

在華永會的推手下，「身前行動」的舞台劇遍布多間學校及社福機構，包括保良局、聖雅各福群會及聖公會等，逾40場舞台劇順利舉行，將珍惜生命的信息傳遞至逾兩萬名年輕人及學生。「如果沒有華永會的贊助、支持，我們根本沒有可能完成這件事。」

談及多年來與華永會的合作，廖安麗藉此機會衷心感謝華永會對「身前行動」的支持。「期望在未來的日子，華永會能繼續扮演推手角色，聯繫各界，令我們更多志同道合的機構能一起合作，推出更多生命教育項目之餘，令各項目能更加發光、發熱，惠及社群。」





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（特約）