【林鍾一戰】鍾培生斷言不與林作做朋友　有意邀TVB與ViuTV藝人台上對決

▲ 鍾培生斷言輸掉拳賽無可能，並視林作為人生反面教材。

「林鍾一戰」的兩個主角鍾培生與林作未正式上擂台開打已花生價大升，成為大眾茶餘飯話題，並且戰場延伸到網上。

拳賽在9月才舉行，當中除有鍾培生與林作的拳賽外，有傳鍾培生將邀請林作的舊愛、十優港姐麥明詩任當晚嘉賓。他接受TOPick專訪不諱言謂：「她是有興趣的，我想邀請她來表演唱歌，不過礙於她與TVB有經理人合約，一切還在洽談階段。而我當晚只會以拳手身份出席。」

他透露比賽當晚除自己和林作的「林鍾一戰」，還有5場拳賽及表演嘉賓：「會參戰的有亞洲冠軍、藝人，當中可能是TVB打ViuTV、又或者兩間報館對打。香港人想睇有趣的組合都會嘗試去拉攏，我相信這6場拳場隨便一場都能夠賣爆場。」

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▲ 為了操練，鍾培生戒掉糖份極高的汽水，但雪條未有被禁。（湯炳強攝）

外賣仔對大師兄

「林鍾一戰」被網民戲稱有如《破壞之王》的外賣仔何金銀對斷水流大師兄，而被視為「外賣仔」林作每日在社交網站更新其練拳影片，還以半裸照展示其肌肉增長程度。

對此「大師兄」鍾培生不屑地表示：「無論他有多厲害、有無練習，都不會影響我的訓練模式，我只對自己負責任。即使是之前的幾次拳賽，都不太看對手的進程，主要專注在自己身上。」

▲ 鍾培生揚言臨近拳賽會再加操，由每日一次變成每日練兩次拳。（湯炳強攝）

會否代照顧裕美？

話雖如此，鍾培生亦有看林作的網上更新內容。比如講起林作首次的對打訓練時，慘被15歲的少年拳手痛打，有網民質疑林作扮弱想令對手輕敵。

不過，鍾培生反而沒以此取笑林作，更直言：「一開始一定渣，我一開頭都不懂，練了4個月就上擂台，預計林作練習6個月後會到我那時的水平。」

▲ 鍾培生表示就算對手是林作，他仍然會全力以赴操練。（湯炳強 攝）

很多人覺得鍾培生囂張，不過他面對擂台賽無疑是謙虛，他現在每天早上7時半起床，緩衝半小時，約8時開始熱身、拉筋，然後就在淺水灣獨立屋的花園擂台跟教練操練，每星期練6天，逢星期日休息：「直到比賽之前的2、3個月，可能就變成一日操兩轉。」

鍾培生與林作已簽生死狀，問到若果真的把林作打死，會否代為照顧林母和「遺孀」裕美時，鍾培生謂：「這方面不是我的考量，上得擂台就盡力，如果他死了就是拳證有問題。我為拳賽找來非常專業的拳證，而他的職責就是確保這場事安全、公平地進行。」

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斷言林作無勝算

不過一向言論惹火的鍾培生，早前在連登討論區回應網民揚言若果林作勝出，會拍片跪地稱對方契哥。提起此事，他信心爆棚斷言林作無可能贏：「完全不會有機會發生。不過能夠給一班Haters和林作有個夢，6個月後被我去粉碎它，我好喜歡這樣。」

事實自「林鍾一戰」簽約記招後，林作的談笑風生贏了公眾不少分數，有網民轉風向覺得鍾培生囂張感討厭，反而讚林作EQ高。

對此，鍾培生直言從不在乎別人的看法：「感性上來看，世上總有人會不喜歡我。即使做善事、扶阿婆過馬路，總有人覺得我偽善、做得不夠。如果嬉皮笑臉就是EQ高，好多時候民望較低的官員，甚麼都點頭微笑帶過，難道EQ又好高？不是嘛。他是個好無道德的人，始終邪不能勝正。」

▲ 鍾培生的instagram擁有8萬多位追隨者。（IG截圖）

鍾培生表示在數據上，記者會後他自己的支持者有上升趨勢，instagram多了30%、約24,000個追蹤者，Youtube訂閱人數多了3萬人，並指：「我知道林作因這場拳賽被認證了，IG由無藍剔變成有。」

口裡說不的鍾培生，身體卻似乎很誠實地留意對手，他解釋：「每日有好多人留言告訴我，加上還未簽合約前，常到他的社交平台看有沒有甚麼tricks（技倆），原來都是三幅被。」

▲ 而林作則因為是次拳賽，才終於獲得「藍剔」認證。（IG截圖）

不能與林作做朋友

記者問鍾培生，林作有沒有一些事值得他借鏡，立即秒回：「無。」

後來說著說著，鍾培生表示：「他有好多反面教材。如果我像他能夠讀到最高學府，應該去幫助更多人。他有很多不錯的條件，例如讀書、踢波都不錯，但每件事都不認真對待，做律師又輸、拍拖又消費前女友、做補習天王又做到一蹋糊塗，所有事都半桶水，不斷踩低別人抬高自己，這是非常惡劣的行為。」

但多個朋友總好過多個敵人，問到拳賽後會否考慮與對方化敵為友，鍾培生認為：「如果他能夠尊重擂台，經過這半年後能夠給我一場很好的對打、一個有競爭性的對戰，我會尊重他，因為打擂台是最公平、神聖的一件事，但化敵為友就未必，他做的行為我覺得是十惡不赦。」

記者：陳心怡

同場加映：孟希璘訪問