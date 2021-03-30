【中一派位】自行收生結果明揭盅　7月6日升中派位放榜可選擇以SMS通知

▲ 本年度升中派位將於7月6日放榜，家長可選擇透過電話短訊（SMS）接收結果。（資料圖片）

中一自行收生的「正取生」名單自去年起提前揭盅，教育局表示，參加本年度中學學位分配辦法的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日（31日）接獲有關中學通知；如未獲通知為正取的學生須參加統一派位，教育局因應疫情建議小學以視像及電話等方式支援家長選校。此外，本年度升中派位將於7月6日放榜，家長可選擇於當日透過電話短訊（SMS）接收結果。

教育局提醒，在自行分配學位階段獲通知錄取為正取生的家長，無須回覆學校是否接受有關自行分配學位；如家長亦有為子女申請不參加派位的直資中學，並已獲通知錄取，需決定是否保留該直資學位；若決定保留該學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該直資學位，則必須於4月12日或之前，通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

發言人表示，未獲通知為正取的學生須參加統一派位，局方已通知參加中學學位分配辦法的小學於4月12日領取升中選校文件。每名參加中學學位分配辦法的小六學生家長，將透過其子女就讀的小學收到《中一派位選擇學校表格》、《統一派位家長須知》及其子女所屬學校網的一覽表；至於《不受學校網限制選校手冊》，家長可向小學借閱，或透過教育局網頁取得名單。

因應新冠肺炎疫情發展，教育局建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排，例如以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會，為家長提供資訊及支援，以及將升中選校文件郵寄／電郵給跨境學生的家長。

選校表格分為甲、乙兩部分，家長填寫甲部時，可選填不多於3所位於任何學校網的中學；填寫乙部時，應從子女所屬學校網的一覽表內，盡量選擇合適的中學，最多為30所，家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

家長須將填妥的選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月5日或以前送交教育局辦理。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，並透過郵遞方式將選校表格寄回小學。

教育局表示，本年度中學學位分配辦法派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月6日公布，家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，應在選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅