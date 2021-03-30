【失當脫罪】涉處理友人公司採購未申報利益　醫管局前總經理行為失當脫罪

▲ 被告徐若萍今被裁定公職人員行為失當罪不成立。經濟日報資料圖片

醫院管理局前護理總經理，涉建議醫管局向其友人的貿易公司採購貨物時，未有申報利益及訛稱沒有利益衝突，涉及共17項採購項目，醫管局支付逾307萬。涉案前護理總經理早前否認1項公職人員行為失當罪，經審訊後今（30日）被裁定罪名不成立。法官裁決時指，被告必然知道私交友好的定義，被告行為有不當，被檢控為咎由自取，但控方無法證明被告為當中推薦人，故裁定罪名不成立。

被告徐若萍（63歲），報稱中文大學賽馬會老年學研究所顧問，案發時為醫院管理局前護理總經理。被告被控1項公職人員行為失當罪，控罪指法她於2012年10月16日至2017年2月8期間，身為公職人員，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為。

控方開案陳詞指，被告與錢佩玲為中學同學，兩人在案發時擁有聯名戶口，並有金錢往來。錢佩玲全權擁有「波波公司」（Air Biz Company，簡稱ABC公司），控方指被告曾將ABC公司的報價單轉發給下屬，最終批出相關採購項目等。

案件由區域法院移師至西九龍裁判法院審理，區域法院暫委法官黃雅茵今裁決時指，有證人的供詞顯示，部分項目中是由其他人向ABC公司索取報價單，並不涉及被告向下屬推薦該公司，與控方開案陳詞所稱有別。

法官明言，被告已升任高層多年，必然知道私交友好的定義，被告與錢佩玲不時結伴旅遊，兩人有財務關係，被告應知道須就採購作出申報，惟控方就17項採購項目中的15項，未能證明被告為推薦者角色。

而控方僅能在另外兩項中，證明被告與採購有關聯，而ABC公司的報價是唯一或最低價的，又或是唯一符合所有要求的報價，即使局方知道被告與該公司的關係，亦未必不會批出採購，被告行為有不當，被檢控為咎由自取，但其行為未及須以刑事檢控，故裁定罪名不成立。

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記者：林欣樂