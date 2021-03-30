【選舉制度】陳茂波：人大決定堵塞選舉制度漏洞　提高港府治理效能

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

全國人大常委會全票通過《基本法》附件一和附件二修訂，財政司司長陳茂波發表聲明，堅決支持有關決定，指中央透過修改選舉委員會，以及立法會的產生辦法及規模等，落實「愛國者治港」的原則，堵塞了選舉制度的漏洞，同時構建更符合香港實際情況、發展需要和廣泛參與的選舉制度。

陳茂波認為，通過完善香港特區選舉制度後，可修正香港的政治發展道路，讓行政及立法關係重回良性互動，並以本港整體利益為核心考量的根本出發，對香港的長治久安至為關鍵。他又指，完善選舉制度可強化「行政主導」的政治體制，提高特區政府的治理效能，有利整個社會聚焦全力逐步解決香港的深層次問題，讓香港的社會和經濟得以持續穩定繁榮發展。



對於中央接連出手，完善選舉制度及在去年落實的《香港國安法》。他指出，對全面貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治非常重要、必要和迫切。在行政長官的領導下，特區政府將全力以赴做好公眾解說的工作，依照新修訂的《基本法》附件一和附件二全速推動相關的修例工作，讓新的選舉制度早日全面實施。

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權亦歡迎人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，指有關舉措，是香港未來發展極為關鍵的一步，接下來便由特區政府透過本地修例，具體完善香港的選舉制度，以落實「愛國者治港」的原則。

他認為，今次中央主動從國家憲制層面完善香港的選舉制度，是充份考慮到香港自回歸以來所面對的情況，2019年發生的動亂更突顯現行選舉制度的漏洞及風險，透過「決定+修例」堵塞漏洞，為長遠的穩定發展做好鋪墊。期望香港早日撥亂反正，重回正軌，國家安全得到保障，社會穩定得以恢復，新的選舉安排讓更多忠誠、賢能之士加入特區政治體制。

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責任編輯：李淇