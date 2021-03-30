  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (週二) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大步走】楊凱博暗戀女神劉穎鏇　童年廣告片截圖成經典萬能Key

娛樂 18:15 2021/03/30

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

楊凱博於《大步走》的演出獲讚賞。

在TVB劇《大步走》內，由14歲童星楊凱博演阿梵（張達倫飾）的兒子麥宇笙，在昨日（3月29日）播出的《大步走》，講麥宇笙情竇初開暗戀Belle（劉穎鏇飾）。

其中一幕講述Belle教麥宇笙如何搵脈搏，當女方捉著他的手仔摸著其脖子，麥宇笙被搞到「紅都面晒」，之後她更走去偷拍女神，最後當然認錯，更跟女神影合照。

楊凱博完全演繹出少男初與心儀對象身體接觸的羞澀模樣，甚有當年「香蕉仔」鄧一君的影子。

【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌

    點擊圖片放大
    +5
    +4

廣告片截圖成萬能Key

只得14歲的楊凱博演技被讚到位，事實上童星出身的他有著豐富演出經驗。

早在2012年，楊凱博演出保誠公司的廣告，在廣告裡他是一個「四眼𡃁仔」，調皮地說：「乜嘢叫做保險啊？」，他不但被讚好有戲，更手舞足蹈，因而被截圖成為萬能Key，令人印象難忘。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【多功能老婆】佳佳體貼媽媽對白觸動觀眾　周柏豪讚童星：原來他第一次拍劇【有片】

楊凱博是武林高手

之後，楊凱博演出過不少劇集，包括於《城寨英雄》扮演童年時期的拳佬(陳展鵬飾)，他的眼神交足戲。

接著於《天命》飾演嘉慶皇二子綿寧，另外於《特技人》裡扮演譚俊彥兒子，人細鬼大的他更挪揄老豆，由於兩度扮演父子，故網民笑二人「二百年後再一起～」。

此外，楊凱博曾於《降魔的2.0》演童年小馬，近日正在拍新劇《黯夜守護者》，今次他扮演一名中學生，更暗戀「姐姐」江嘉敏，可說十分搶手的童星。

楊凱博不但相當好戲，更練得一手好功夫，原來他隨香港著名武術運動員李暉習武，更曾於兒童武術比賽得獎，將來說不定成為武打明星。

同場加映：徐榮父子訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大步走】於「大染缸」18年找到生存之道　姚子羚談感情不介意蝕底
17:51 2021/03/23
【大步走】於「大染缸」18年找到生存之道　姚子羚談感情不介意蝕底
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全
14:25 2021/03/19
【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全
劉穎鏇 譚俊彥 張達倫 娛樂人物職業 演員 家庭教育 家庭關係 大步走 電視劇 TVB

最高瀏覽

【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
14:30 2021/03/29
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃