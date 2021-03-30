Sony Music新人首支派台作《怕甚麼》　區子琳化身太空人尋找樂土

▲ MV營造《星球大戰》復古味。

區子琳（Paula），其首支派台歌《怕甚麼》描述無懼困阻勇於嘗試的心態，MV中Paula更化身勇闖外太空的太空人，甚具瞄頭。而《怕甚麼》新歌及MV亦已經推出市場。

《怕甚麼》由填詞人甄敏延操刀，她與Paula碰面之前，透過social media評估對方的性格。

評估後，覺得她好似電影《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）中的Clementine（Kate Winslet 飾）：初接觸時會令人覺得有距離感，性格內向，但相處後就發現是性格隨和又外向的人，對於所有事情，最初會有份膽怯，但後來卻覺得其實不用凡事太驚恐，可以放膽一試。

▲ 新歌〈怕甚麼〉。

按照這個評估，甄敏延寫出了《怕甚麼》的歌詞，Paula看過後，直言這就是她的寫照，她說：「歌詞裡面嘅主人翁好夠膽試唔同嘅嘢，無懼世界任何困阻，而我都一樣，會樂於嘗試做想做嘅事情，堅持自己嘅理念，因為世界好多事情未必可以一一了解同理解。」

為配合歌詞主題，MV導演Pixel Ivan聯同梁仲文合作製作出一個充滿天馬行空的MV，Pixel Ivan說：「〈怕甚麼〉MV用太空探索作為骨幹，係一個關於成長嘅故事。」

然後續稱：「喺朋友同學都選擇離開comfort zone嘅時候，Paula都出發去外太空，尋找令自己安心嘅地方，期間不停探索，不停嘗試，當中遇到好多挫折、失敗同迷惘，但Paula最後諗返自己嘅初衷，成為繼續勇闖嘅動力，到最後終於搵到一個適合自己嘅新地方。」

▲ 充滿天馬行空的MV。

Pixel Ivan表示，他很想做出復古，猶如電影《星球大戰》（Star Wars）般的特攝片畫面，最重要是要「夠型」，所以特別找到鍾情科幻元素的樺哥充當美術指導，落足心機為MV搭建像真度極高的太空船船艙，加上擅長後期製作的Seesaw Post Production塑造出的外太空畫面，令〈怕甚麼〉的MV型格俱備，可看性甚高。

就連Paula於現場見到船艙後，也不禁太讚道：「冇諗過船艙可以做到咁靚，入面啲掣、扶手全部可以郁動，Screen又可以著，就好似真係坐咗喺船艙入面，好得意。」

▲ 猶如電影《星球大戰》（Star Wars）般的特攝片畫面。

首次進行拍攝工作，Paula既緊張又好奇，她說：「雖然好早起身化妝整頭，但唔係特別眼瞓，反而係好緊張，因為好想知道究竟一陣會發生乜嘢事。」

在正式拍攝時，導演要求她做一些臉部表情，甚至或要close up拍攝時：「我唔係好識點做導演要求嘅嘢，特別係喺綠幕前演戲，因為單靠導演描述就要做到需要嘅表情動作，更加係高難度，不過條片出嚟冇諗過可以咁奇幻，好像想唔到。」

▲ Paula希望聽眾可以更代入她的音樂世界。

雖然Paula謙虛道出自己的不足，但導演Pixel Ivan大讚Paula態度非常好，十分配合拍攝工作，更表示期待她之後的發展。

經過這次經驗後，Paula坦言日後要多學習如何運用臉部表情表達內心感受，讓聽眾可以更代入她的音樂世界。

同場加映：林二汶訪問

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