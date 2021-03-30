【無聲癌症殺手】前女主播從不吸煙確診肺腺癌　腫瘤科醫生拆解病徵+成因

▲ 前女主播從不吸煙確診肺腺癌，腫瘤科醫生拆解病徵+成因。

肺腺癌早期徵狀並不明顯，故被形容為「無聲殺手」。台灣前女主播蕭彤雯近日在社交媒體發文，指自己患上肺腺癌0期，即俗稱原位癌，目前已經接受手術。不過，她自問從不吸煙，亦沒有家族遺傳等因素，沒料到會患上此病。有本港腫瘤科專科醫生指出，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，有個案僅30歲便確診。

現年46歲的前女主播蕭彤雯22日於Facebook專頁發文，指今年1月到醫院進行身體檢查，未料竟發現左肺葉有一個0.9厘米大小的陰影，屬於「毛玻璃狀結節」，惡性機率偏高，經病理檢驗確認為肺腺癌0期，俗稱「原位癌」，即癌細胞僅存於肺腺，無淋巴結轉移，也無遠處轉移。

蕭彤雯被轉介至另一間醫院，並安排在2個月後進行手術。所幸她在本月16日順利完成手術，目前已經出院。不過，她自問生活習慣良好，不解為何癌症會找上她。

從不抽菸、沒有家族病史、沒有明顯二手菸危害、不焚香拜拜、也不是天天下廚...這東西到底為什麼會來找我？

她又提到，確診肺腺癌後，自己對空氣污染、鄰居的油煙都比較注意，盡量選擇蒸煮方式煮食，並在廚房放置空氣清淨機。

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腫瘤科醫生拆解病徵+成因

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌與肺癌有何分別？

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責任編輯：羅嘉欣