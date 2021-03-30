金門建築引入3項創新工程設施　有助推動工地安全

▲ 金門建築總裁何安誠（左二），連同公司管理人員，介紹3項創新設施。（程志遠攝）

本地承建商加強採用創新科技，保障工人職安健。金門建築今（30日）稱，近月引入3項創新設施，其中兩項已於工地應用，可保障工人職安健，其餘一項則用於員工培訓。

用於員工培訓的「360度虛擬實境培訓工具箱」，由1部平板電腦、1部路由器，控制4部VR眼鏡。工人於課室接受培訓時，可戴上VR眼鏡，透過更像真的實境影片，體驗一旦於工地觸電、高處墮下等情況的後果。金門部門安全經理郭偉賢稱，工人使用新設備的反應良好，比起講壇分享理論，工人可親身體驗，更顯著提升安全意識。

而應用於工地的「G-eye」流動監控系統，去年底推出，應用於住宅項目工地。設施外型似手推車，但配置流動閉路電視系統，工作團隊可把監控設施，移向不同施工位置，作出部署。一旦系統的人工智能模式偵測到危險行為，手推車的響鬧功能會響起，提醒工人要注意安全。

另一項新設施「智能護耳器」亦已於一項地基工程使用，把地盤安全帽與耳罩「二合一」，並配備智能技術，利用物聯網定位及量度聲音，記錄噪音來源，也讓前線工人知悉噪音強度。而護耳器的保護功能，也不會隔絕所有聲音，讓工人聽到部分現場聲，在安全水平下掌握地盤周圍情況。

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記者：吳卓峰