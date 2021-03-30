【STAND BY ME多啦A夢 2】大雄與靜香結婚前逃婚　穿梭過去未來尋找自我

▲ 《STAND BY ME多啦A夢 2》

2014年，日本東寶推出了首套全3D CG製作的《多啦A夢》電影《STAND BY ME多啦A夢》，並且大受歡迎，當時在日本勁收83.8億円。最新的續集《STAND BY ME多啦A夢 2》，繼續由首集班底八木龍一及山崎貴聯合執導。

相對於每年一集、以手繪製作的2D《多啦A夢》大電影系列，3D CG製的《STAND BY ME多啦A夢》系到固然仍然老少咸宜，不過內容更適合成年人口味，影片當中流露對過去遺憾的感慨、自我認識及救贖，要已成長了的你我才能有真正體會。

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▲ 可彼此交換意識的「交換繩」是片中的關鍵法寶之一。

努力完成嫲嫲心願

今次《STAND BY ME多啦A夢 2》以原作漫畫的第4卷「嫲嫲的回憶」為基礎，並加第2卷「我出生的那一天」、第5卷的「45年後」，然後再作改編。

故事講大雄回到過去探望嫲嫲，得知嫲嫲願望是「看一眼孫媳婦」，於是大雄飛到未來，去自己長大後與靜香結婚當日。

可是婚禮即將舉行，長大的大雄這位新郎哥卻仍然遲遲未有現身。幾經轉折，大雄與多啦A夢終於找到成年大雄，發現他逃婚是因為害怕不能給予靜香幸福。

片中的大雄與多啦A夢穿梭過去、現在、未來，遇上不斷困難，無非是想令成年大雄鼓起勇氣去結婚。不過，雖然小孩大雄為了令成年的自己可順利娶老婆而奔波，但他是不為靜香努力，實際是為了嫲嫲。

▲ 大雄穿越過去探嫲嫲。

成人年人的感慨

因為嫲嫲在大雄尚在讀幼稚園時已去世，所以他誓要穿越古今去完成嫲嫲的「遺願」。

片中不斷透過穿越情節去帶出大雄的反省。比如，當小孩大雄返回過去，以「第三者」身份看3歲時的自己時，覺得自己向嫲嫲亂及脾氣是非常不對的行為，而這種不斷用「未來自己」看「過去自己」的反省，在片中不斷出現。

其實這種對生離死別有所感的情懷，以及悔不當初的遺憾，全都是成年人才能真正體會得到，小朋友對此不會有深感受，因此《STAND BY ME 多啦A夢 2》是適合成人年看的電影。

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影片最重要主題是自我的尋找及救贖，成年的大雄對自己能否令靜香幸福而迷惘，一切是因為他從小不論在課內或課外的表現都不理想，所以長大後一樣懦弱怕事。

最後童年與成年大雄在多啦A夢一陪同下，穿越到自己出世的一天，當知道父親為何為自己改名為「大雄」後，終於有所醒悟，修正自己。

▲ 大雄回到出世當日，親耳聽父母對他的期望。

人人也有大雄影子

導演八木龍一在接受藤子‧F‧不二雄的官方Fans Book《F Life》訪問時曾經稱，原著「我出生的那一天」是他最喜愛的故事。

另一導演山崎貴也表示：「看著故事人物所作出的行為，就好像看見自己或是自己家人的影子，大家都會覺得感動吧。多啦A夢原本就是擁有這種力量的作品。50年來，多啦A夢的讀者或觀眾，或許都覺得自己就是大雄。」

所以，《STAND BY ME多啦A夢 2》雖然劇情是圍繞大雄與靜香婚禮，但完全不是愛情故事，尋找自我，由「過去」救「未來」的自我救贖故事，是小孩看熱鬧、成年人看出當中內涵與感慨的電影，因為大家多少都總有點「大雄」的影子。（上映日期：4月1日）