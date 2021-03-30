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【香港人口】本港去年人口739萬人按年減少2.6萬人　一文看清18區住戶入息中位數

社會 18:00 2021/03/30

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在18區之中，人口最多的是觀塘區，達686,700人。（資料圖片）

政府統計處今日（30日）出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，當中統計了去年18區的人口特徵，如年齡、性別和婚姻狀況，以及住戶特徵，如住戶人數、住戶入息、居所類型和居所租住權等資料。

統計資料顯示，本港2020年人口有7,395,900人，相較2019年的7,422,500，減少了約2.6萬人。在18區之中，人口最多的是觀塘區，達686,700人，沙田區則以684,800緊隨其後，排名第三的是元朗區，有640,600人居住。

報告又顯示，去年住戶每月入息中位數最高的地區是中西區，有40,900元，排第二位的是灣仔區，中位數為4萬元，第三則為西貢區，入息中位數有35,300元。至於住戶入息中位數最低的兩個地區為深水埗及觀塘區，分別為23,000元及21,700元。

若只計算有經濟活動的住戶，中西區、灣仔區及西貢區的住戶每月入息中位數則上升至53,000元、52,600元及43,000元。而入息最少的仍然為觀塘區，有28,500元，但葵青區則取代深水埗區成為倒數第二，入息中位數為29,900元。

而翻查2019年的報告，灣仔區的入息中位數有44,100元，中西區亦有41,400元，可見兩區的住戶收入有所減少。

報告亦統計了18區住戶的自置居所比率，最高是西貢區，有66.1%，其次為大埔區（65.8%）及荃灣區（60.7%）；最低同樣是觀塘區為（30.9％）。

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記者：徐紹軒

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