【戲如人生】肝癌揭錯換人生28年抱憾病逝　生父淚憶亡兒最後日子：一口飯都吃不下

▲ 江西男子患上肝癌，意外揭發錯換人生28年，抱憾病逝。

日本著名電影《誰調換了我的父親》，講述了一個醫院意外調包兩名孩子的故事，而現實中戲如人生，江西29歲青年姚策去年確診末期肝癌，母親欲捐肝救子，卻意外揭發DNA不一，得知當年醫院原來將他和另一名孩子調轉，親生父母另有其人。

▲ 姚策23日因肝癌於北京離世。（圖片來源：微博）

自此，姚策一直因家事深陷網上輿論滋擾，直到日前他因病情惡化離世，臨終僅留下遺言，似回應各方揣測，也像為這場「悲劇」寫下一個句點：

我們一家的感情從未改變，28年的情感不會因輿論衝擊而煙消雲散。

▲ 姚策的告別儀式在北京舉行。（圖片來源：新京報）

據《新京報》報道，姚策3月23日因救治無效，於北京離世。24日家屬為他在北京八寶山殯儀館舉辦了一場簡短的告別儀式，再進行火化及將骨灰送回江西。家屬表示，姚策從杭州樹蘭醫院轉到北京寧養後，完全吃不下嚥：

他到京後，基本不能說話。從過去每頓飯吃一兩口，到一口也吃不下去，完全靠輸液維持。

憶起姚策去世前一刻，他的生父郭希寬表示，姚策的妻兒、親生父母及外父外母都陪著他，直到他離世：「雖然很突然，但他走得很安詳，不痛苦。」

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自身世被揭發後，姚策的家事一直被輿論揣測，房產歸屬、抱錯孩子是否人為等等…外界質疑聲不絕於耳。在生命最後一、兩個月，姚策選擇不看手機，杜絕滋擾。而他在遺書中只希望兩家能和睦相處，並將他的孩子培養成真正的男子漢。

捐肝驚揭媽媽非生母

去年2月姚策突感不適，被診斷出患有肝癌，需接受肝臟移植。當時他的媽媽許敏決定為兒子捐肝，經醫院檢查卻發現二人非母子關係，最後得知原來28年前醫院護士錯將兩家人BB調亂。

▲ 姚策與生母杜新枝相認。（圖片來源：澎湃新聞）

姚策與生母杜新枝相認後，決定向涉事河南大學淮河醫院索償，獲法院一審裁定院方需賠償精神損害撫慰金及尋親費用等，合共76萬（人民幣‧下同）。但姚策及生父母認為賠償金額不足，於是上訴並在今年2月8日獲法院二審宣判獲賠近100.2萬元。

訴訟期間，姚策與家人曾在多個公益平台募捐，但就因他在不同平台發起籌款，而被質疑過度籌款。事後他回覆自己無法逐一核實捐款情形，但就表示如存在問題會退還平台，以作核實。

養母抱憾未能見最後一面

至於姚策的養母許敏，據《封面新聞》報道，她在今年2月曾與杜新枝公開鬧翻，由代表律師質疑是杜新枝偷換兒子，強調要查明真相：

28年的母子情，我不相信孩子不見我最後一面。是誰剝奪了一個母親看孩子最後一眼，她為甚麼這樣做。

▲ 許敏揚言要查明真相。（影片截圖）

雖然姚策已離世，許敏強調自己不會放棄追求真相，誓要為兒子討回公道。

患肝癌初期沒有明顯病徵

肝癌被列為本港第3號癌症殺手，因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

點擊睇肝癌9大常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣