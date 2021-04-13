【非常醫生】患濕疹5年由全身滲水到青靚白淨　中醫助紅皮症伯伯脫苦海：濕疹非絕症

▲ 李廣冀中醫師表示，濕疹並非絕症，會有好轉的時候。

「濕疹一定不是絕症，『夠鐘』就會好，有一個時間掣，身體內部會自我復原。」濕疹對不少患者來說是噩夢，看似康復無期。註冊中醫師李廣冀（柴醫）則認為，濕疹雖然難「斷尾」，但透過治療、教曉病人日常護理，可減低復發機會；更重要是，告知病人大概要花的治療時間、藥物作用，以了解自身狀況，不致過於徬徨。行醫14年，柴醫最難忘是醫治一名嚴重紅皮症伯伯，見證垂頭喪氣的他回復光采，如返老還童。

▲ 李廣冀對中醫醫術感到好奇，加上母親因工作勞損，故選讀中醫學，希望將來為親友調理身體和治病。（相片由受訪者提供）

攻讀博士研究濕疹

「不是醫科畢業就代表擁有治病的醫術，（畢業後）仍要不斷研究每個疾病。」當年初出茅廬、未有獨立應診經驗的柴醫，首次診症已受挫，遇上一名耳鳴的伯伯。因多次覆診未見好轉，伯伯遂改向柴醫之師姐求診，康復後更送贈錦旗致謝。柴醫自覺不濟，決心發奮圖強，開始寫醫案、分析失敗和成功原因。他認為：「中醫是個體化治療，同一個藥方，用在每個人身上的效果也不同。」

行醫6年後，柴醫往南京攻讀中醫學博士課程，進修4年。期間他被派往中醫外科的皮膚科，專門鑽研濕疹這課題，翻閱不少濕疹醫案，了解中西醫治療濕疹的方法、用藥情況，並緊貼全球研究濕疹的最新動態。

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博士畢業後，接觸的濕疹患者漸多，惟他表明自己絕非濕疹專家，不能保證每位患者也可臨床康復，但定會盡心盡力醫治每個人。診症時，柴醫會教他們如何護理皮膚、疏導情緒、紓緩壓力、改變生活習慣，例如早些睡覺、戒口、洗澡時間及水溫等，減少復發機會。「若病人有過高期望，會較沒耐性。我通常對病人說，這個病我會盡力醫治，但天氣、壓力這些因素我無法控制。」

病人心目中往往有個（治病）限期，但沒說出來。最重要是診症後，告訴對方其身體狀態。就好像坐火車一樣，告訴他現時在哪個站，到哪個站大概會好轉。

作為醫者，柴醫希望找到既有效又便宜的治療方案，減輕病人身心痛苦及經濟負擔，讓他們花最少金錢穩定病情，減低復發率。他明白，病人若因濕疹無法工作糊口，壓力很大，或加重病情。

▲ 伯伯皮膚好轉後，再次長出頭髮。柴醫指，濕疹患者要減少接觸熱水，勿吃刺激性食物，疲累時也要外出散散步。（相片由受訪者提供）

難忘遇見紅皮症伯伯

最深刻的濕疹病例，莫過於是77歲、患嚴重紅皮症的伯伯。伯伯首次步入診症室時，神情呆滯、沉默寡言。目睹他全身80%以上皮膚充血發紅，滿身濕疹傷口並滲水，柴醫曾擔心自己能否幫助對方。

伯伯患濕疹5年，向柴醫求診時剛經歷「生蛇」，患處未結痂，雙手難以伸直，抵抗力亦較弱，停用類固醇後誘發紅皮症。他全身「無忽好肉」，不時發冷抖震，痕癢得難以入睡；皮膚繃緊呈紫紅色，頸部皮膚乾裂，雙腳紅腫；而且頭皮發炎，頭髮幾乎全部脫落，需要戴帽。柴醫稱，若伯伯傷口感染細菌，就要住院。

濕疹很難完全『斷尾』，『斷尾』即一輩子不復發。但若令患者臨床康復90%，讓他們學會護理傷口、止癢，在生活細節上護理得更好，可減少復發機會。

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數年來，伯伯家人不斷為其尋找治療方法，未曾言棄；每次覆診，總會陪伴在側。得知伯伯無法入睡、整天呆在家裡，柴醫也感受到其無力感。

搔癢是可以的，這是本能，不搔痕就無法止癢。不過用指甲搔癢，跟用手指摩擦皮膚是不一樣的。

生活習慣也可誘發濕疹，因此柴醫叮囑伯伯修剪指甲，別太用力搔癢，以免抓傷皮膚。治療約2個月，伯伯身上粗糙的「大象皮」漸漸消失，傷口減少。

最終，完成4個月療程後，伯伯病情明顯好轉——曬得一身古銅色皮膚的他，患濕疹後又紅又黑，經治療後變得「青靚白淨」，且再度長出灰灰黑黑的頭髮。他的妻子感到欣慰，坦言從未見過丈夫這麼「靚仔」；女兒則感動落淚，說父親多了郁動，也較以前開心。伯伯今年4月覆診時，頭髮又長多了，身體也長胖了些。見證伯伯臨床康復，柴醫深深體會到：「醫治好一個人，可令他全家也很幸福。」

▲ 李廣冀醫師表示，雖然不能「寫包單」每位患者也可臨床康復，但必定會盡心盡力醫治每一個人。（林宇翔攝）

醫者要為病人指引方向

柴醫認為，醫者雖無法作個體預測，不能保證病人何時康復，但可定一個合理療程讓他們跟從。「人是很喜歡進步的，治療多次沒改善，就會失去耐性。所以，每次發現有甚麼地方改善了，也告訴伯伯，鼓勵他。當知道有改善，他亦較願意配合，例如用鹽水洗澡，病情也有好轉。」

皮膚情況長期沒好轉，難免情緒低落。柴醫稱：

病人已很灰心，接受治療的日子那麼長，醫者要為病人指引正確方向，讓對方繼續堅持下去。

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記者：黃泳欣