海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」突停14人半空吊6分鐘　全部人安全返回地面無人受傷

▲ 海洋公會機動遊戲「狂野龍捲風」今日下午因安全系統偵測到不尋常狀況而暫停。圖中人非事件中遊客。（資料圖片）

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」今日（30日）下午發生故障，導致逾10名遊客被困半空，歷史約6分鐘。海洋公園表示，機動遊戲「狂野龍捲風」今日下午2時20分，因安全系統偵測到不尋常狀況而暫停，6分鐘後14名乘客安全返回地面離開，事件中沒有乘客受傷或不適。

海洋公園回覆TOPick時指，今日下午2時20分，機動遊戲「狂野龍捲風」因安全系統偵測到不尋常狀況而暫停。在場員工隨即啟動既定程序，並於6分鐘後讓全部14名乘客安全返回地面離開，事件中並沒有乘客受傷或不適。公園已即時為「狂野龍捲風」進行檢查及測試，確認安全後將會重開。



發言人指，園方一向非常重視訪客安全，公園內的機動遊戲可靠度逾99.8%，每天均由已獲認證的工程師團隊作詳細檢查，亦定期於每週、每月及每年進行各大小檢測，確保運作安全。

此外，所有機動遊戲均由獨立檢測員進行年檢，而有關報告亦會送交機電工程署查核。公園工程師則會定期維修及保養機動遊戲，如有需要，會邀請製造商提供協助。為進一步提升安全水平，海洋公園聘請了國際機動遊戲安全顧問公司，每年為園內所有機動遊戲的系統、保養、操作手冊以及紀錄進行全面評估。

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記者：郭詩詩