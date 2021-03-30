【選舉制度】建制派稱選舉更具廣泛性　林健鋒認為商界沒被攤薄

▲ 建制派立法會議員發聲明回應。（陳靜儀攝）

全國人大常委會拍板改變香港選舉制度，建制派立法會議員表示歡迎，認為做法合憲合法、合情合理，消除制度被反中亂港勢力和本土激進勢力利用等隱患和風險。

建制派又在聲明中指，選舉委員會的新增職能包括提名及選出立法會議員，能讓香港的選舉制度有更廣泛的代表性、符合香港實際情況，而立法會議員由三種選舉方式產生，也是回應主流民意，更能代表香港整體利益。

經民聯商界議員林健鋒明言，商界認同今次做法，認為能有效堵塞，反中亂港份子進入管治架構，可以保障香港長遠繁榮。他又指，工商專業聲音在港舉足輕重，今次改變不單沒有攤薄商界的參與度，反能令民意更均衡全面，而且未來立法會也新增商界（第三）席位，形容商界是「多把聲音」，強調不擔心工商影響力減少。

未來的選舉委員會中，將不會有區議員代表，但新增地區撲滅罪行委員會等代表，工聯會麥美娟稱，有關委員會成員熟悉社區，對社區有一定服務，不認同代表性不足。

此外，區議會（第二）將會取消，循該界別進入議會的民建聯主席李慧琼稱，個人議席非重要，現時也非考慮個別政黨，而是從香港整體利益出發。

記者：陳宛彤