【關注自閉】自閉兒讀主流校科科50分壓力大　港媽安排轉特殊校見證兒出征奧運奪獎

▲ 自閉少年智恆昔日由主流校轉讀特殊校，發掘了運動才能，發光發亮。

雖然自閉兒有些徵狀類近，如社交溝通障礙、個性固執等，但每位星兒是獨特的！就像25歲的智恆甘於嘗試，在媽媽的支持下，發掘了運動天賦才能，熱愛打籃球、溜冰及踩單車，跑步更是強項，曾2次出征奧運田徑賽，勇奪400米銀牌，引證自閉兒的無限可能性！

智恆屬內斂文靜男生，耐心地陪著媽媽Grace受訪，也會分享自己的經歷，話語井井有條，看不出有自閉。媽媽微笑著稱讚智恆︰

他是發展得幾好，現時25歲了！叻了很多。只是他屬過度集中，完全沒有時間管理，可以一件事做數小時。

▲ Grace與兒子善恆分享自己的經歷，望大眾關注自閉症。（文子健攝）

嚴重食物敏感像長不大

湊大智恆絕不容易，Grace苦盡甘來。她跟丈夫育有一仔一女，大仔智恆有食物敏感，嚴重是會致呼吸困難，食得很少，故他一直都瘦小，去健康院量度生長線，他是跌出100。Grace說︰

在智恆幾個月大已發現食物敏感，因為飲不到奶，就連我吃了相關食物，經母乳餵哺也會影響兒子，濕疹會起得好勁！

▲ 智恆參加2015年特殊奧運夏季賽，並於男子400米獲得銀牌。（圖片︰受訪者提供）

媽媽鼓勵智恆分享，他問︰「你想聽最嚴重定不嚴重？」媽媽著他分享普通敏感食物，他說︰「普通就是奶、乳製品、花生，嚴重有魚、味精、甜味劑，總之是好好味的食物。」

3歲多確診自閉症

當時禍不單行，兒子的免疫系統差有食物敏感，新手媽Grace已相當頭痕，直言︰

已經很煩，之後知道有自閉症就更加煩，不過也要逐樣去面對！

▲ 媽媽為智恆安排很多活動，包括溜冰。（圖片︰受訪者提供）

在智恆3歲多時，女兒剛出世不久，Grace一直有感兒子「怪怪的」，例如不回應人，教他說很簡單的字又說不出等。至幼稚園老師說智恆上課不專心、坐不定、周圍行來行去、只玩自己喜歡的事等，提醒Grace帶兒子做評估，並發現他的理解力只有1歲多，表達力只有1歲，即一半也不達標，建議去排融合教育。

照顧自閉兒如馬拉松

媽媽積極陪伴兒子去面對，再看多2位醫生，皆表示智恆的確有自閉症傾向，提醒她讓兒子見多些同齡小朋友。Grace自今仍將醫生的話牢記。

因為是馬拉松，你要保留自己實力，不要令自己過於耗盡，找多些親友幫忙。

▲ 智恆有食物敏感，所以媽媽每年都會親自製作生日蛋糕與智恆慶祝。（圖片︰受訪者提供）

智恆3、4歲時排政府做感統治療，在6、7歲時學私人的言語治療，其IQ大約60至70，屬於智障，入到主流學校，1至3年級所有功課都可取得50分左右，學到一半。讀至四年級跟不到數學。智恆慢慢地分享︰

我入主流學校呢，就上輔導，有個沈老師，有個我不記得，總言之都是女教師，就同多一位女同學輔導，做題目功課，都是嗰啲功課，只不過呢，有些題目打了交叉，即是不用做，有些不用打就要做。

媽媽在旁驚訝︰「原來佢記得！」問兒子由普通校轉特殊校有否爭扎，Grace說︰「沒辦法，他頭痛。」媽媽猜測兒子不想上學，壓力大，便跟他說不如找一間沒有太多功課的學校，智恆說好。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

小四時棄主流入特殊校

轉去特殊學校嘗試更多，成就了兒子突破。不用做那麼多功課，媽媽安排兒子打籃球、溜冰等，而校方發現智恆彈跳力好，挑選他入了特殊奧運隊，參加冬季奧運和夏季奧運的田徑賽事。媽媽放手更多︰

我再給他多些挑戰，例如讓他自行去訓練，15歲左右就成功。其實我也跟不到那麼多，如陪他去又要等2小時湊他回來，我體力不行。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兩度出征特殊奧運會

於2013年，智恆參與在南韓舉辦的特殊冬季奧運會，穿著雪鞋在雪地上參加跑步比賽。以及參加了2015年特殊奧運夏季賽，於男子400米獲得銀牌。媽媽見證兒子的大轉變︰

他有因而開心，因為比賽見多了人，以及覺得自己叻了。

現年25歲的智恆中學畢業，去年退役。他做了職業訓練，經校長介紹現時在魚菜共生天台農莊，幫手餵魚、種植，一星期做兩日兼職，其他時間返教會。智恆現階段希望等社署的輔助就業，可全職或半職，找一份自己喜歡的工。Grace勉勵其他自閉兒的家長一起享受這場馬拉松︰

要向好處看，孩子會有轉變及進步。其實我沒有想兒子能如此好，與其都要經歷、自怨自艾，不如保持感恩及喜樂的心，並記得自己忙裡偷閒。

▲ 愛培自閉症基金的關懷大使顧定軒，與智恆和善加一起透過繪畫發掘興趣及潛能，帶出今年「關注自閉症大行動」的主題 「接受獨特的自己 認識不一樣的別人」。（圖片︰愛培自閉症基金提供）

另一位關懷大使善加與爸爸Michael的故事︰

【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受 港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期

關注自閉症大行動2021網上分享會

每年4月2日是「世界關注自閉症日」，《愛培自閉症基金》今年在網上舉行直播分享會。關懷大使顧定軒（Zeno）、善加與他的爸爸，以及智恆與他的媽媽，將會與大家一起透過玩遊戲認識自閉症更多，並且分享他們的經歷。節目內容豐富，觀眾更有機會從有獎問答遊戲中獲得神秘禮物。

網上直播詳情：

2021年4月2日（星期五）下午12:30

詳情可瀏覽《愛培自閉症基金》Facebook專頁或網站www.apf.org.hk

▲ 智恆與藝人顧定軒（Zeno）成為愛培自閉症基金的關懷大使。（圖片︰愛培自閉症基金提供）

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：顏紫燕