【智慧出行】車聯網技術涉多項測試和立法工作　有學者料最快5年後才可推行自動駕駛

▲ 有學者相信，車聯網未來仍有不少試驗和立法工作，相信短期內難以正式推行。（陳永康攝）

全球多國近年大力推動車聯網技術，以提升駕駛和交通安全，應科院今（30日）起展開為期約9個月的本港首個車聯網公路測試。有學者表示，本港發展步伐較歐美緩慢，預料未來仍涉及不少試驗和立法工作，最快5年後才可推行自動駕駛。

理大電子及資訊工程學系助理教授何宏禧指出，車聯網技術並非新事物，美國運輸部已早於2014年起宣布要求所有新產輕型商用車須安裝無綫通訊系統，近年亦已在多個州份展開網聯自動駕駛測試；甚至近年歐洲車廠「福斯」已開始為旗下生產車輛加入有關技術，相比之下香港發展步代較慢。

他又指，車聯網是發展自動駕駛必要技術之一，自動駕駛是未來汽車發展的大方向，有助提升交通安全，特別是當駕駛者在極端天氣下駕駛時，無法用肉眼了解前路情況，車輛感應系統的感測範圍亦有限，而網聯自動駕駛正能夠透過與其他車輛和路邊設備溝通，預先警告車輛與障礙物的距離，大大減低交通意外發生的機會。

目前車聯網技術主要涉及2種通訊標準，包括目前美國正廣泛使用的專用短距離通訊技術（Dedicated Short Range Communication, DSRC）；另一種則是蜂巢式車聯網（Cellular Vehicle-to-Everything, C-V2X），這項技術須配搭5G通訊技術，亦是本港政府與應科院合作打算推行的技術。

何宏禧指，兩者輸送速度和效率分別不大，惟C-V2X成本會較高，但以整部車輛成本而言，僅佔一少部分，相信車主能夠負擔得起。

不過，他坦言，早前政府引入智慧燈柱時出現私隱問題的爭議，認為當局推出車聯網技術時，要充分諮詢公眾和進行多項試驗，以爭取公眾對此的信心，亦要確保行車資料不會被上載至雲端收集。他又指，科技不是最大難關，而是如何立法監管有關技術，包括汽車功能、意外責任等問題，相信最快5年後可望見到首輛自動駕駛車輛在馬路行駛。

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記者：陳子謙