【妨擾罪成】涉紀念6.12旺角阻礙交通　15歲少年認妨擾罪還押候判

▲ 15歲少年今於西九龍裁判法院承認在公眾地方犯的妨擾罪。經濟日報資料圖片

去年6月有示威者在各區紀念6.12事件1周年，15歲男生在內的3名男子涉在旺角阻礙交通等，被控非法集結罪。其中15歲男生今（30日）在西九龍裁判法院被改控1項在公眾地方犯的妨擾罪，男生承認控罪。裁判官押後判刑，待索取社會服務令、感化令、勞教中心等報告，並拒絕被告的保釋申請，被告還押至4月20日判刑。

案中其中一名被告黃兆昌早前已被判監，另外兩名被告的案件今再訊，他們分別為大學研究員余柏康（33歲）及15歲男學生，他們原被控於2020年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界外非法集結。

控方今改控15歲男學生1項在公眾地方犯的妨擾罪，新修訂控罪指他於同日同地，作出某些作為而導致交通阻塞。被告余柏康則仍被起訴非法集結，其案件押後至5月4日再訊。

15歲男生承認的案情指，案發當晚約9時半，有人在涉案交界聚集、高叫反送中口號及唱歌，及至近10時，有人開始站在馬路中間令交通受阻，被告與他人站在的士車頭，其中1名男子舉手示意的士不得通過，及後有警員到場並制服被告，被告犯案的過程被該輛受阻的士的行車攝錄儀拍下。

代表律師求情指，被告案發時15歲、就讀中三，現年仍未滿16歲、讀中四。律師又指，被告案發當晚約了朋友晚飯，途經案發地點時，一時衝動才走出馬路，該刻覺得應該參與，但阻礙交通時並沒有激動表現，僅站在路中心，行為屬較文靜。

代表律師指被告並不認識其他人，亦不記得曾經傾談的內容。律師強調，本控罪可由判罰款至監禁3個月，被告深明本案有關反修例，判罰款機會微。被告事後有反省及後悔，希望法庭會索取有關報告。

裁判官陳慧敏指，考慮到被告行為對公眾構成風險，法庭認為須公開譴責，並將案件押後至4月20日判刑，期間會索取社會服務令、感化令、勞教中心及更生中心報告，被告申請保釋被拒，還候判判。

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記者：林欣樂