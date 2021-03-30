【選舉制度】民主黨：民意聲音被大幅壓縮　新思維稱泛民應在議會寸土必爭

▲ 民主黨主席羅健熙。

全國人大常委會全票通過修訂《基本法》附件一及二，大幅修改特首選舉委員會及立法會的組成，當中選委會將由全港市民選出的區議會的代表全數刪去，加入港九新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、防火委員會委員代表。

至於立法會，由300多萬選民選舉產生的直選議席，則由原先35席，削減至20席。

民主黨主席羅健熙認為，有關修改減少了民主派將來可以參選的空間。強調近年最重要的深層次矛盾，正正是由於議會無辦法代表市民的聲音，又認為2019年的反修例示威，就是制度無法反映社會聲音的結果。

對於資格審查委員會，羅健熙提出兩個疑慮，指審查委員會由主要官員組成，質疑即由行政機關審查立法機關候選人；另外警方國安處可就候選人是否符合資格提出意見，對由警察審查誰人可參選，感到震驚和難以理解。

至於民主黨日後會否參選，羅健熙表明至乞今仍然未有答案，強調制度轉變，會影響黨友是否參選的決定，承認中央的決定或令黨友參選意欲再減少。他說，未來仍然會與黨友商討，亦歡迎黨友提供不同意見及想法，又相信民主制度、民選制度是最有效彰顯民意的方法，民主黨會在不同範疇繼續努力。

羅健熙承認，民主派日後要找人大政協提名，有好大困難，因會否票給民主派不輪到他們決定，是由北京掌控。但強調民主派仍未決定會否參選，現階段討論是否拿提名，言之過早。

▲ 新思維主席狄志遠。（資料圖片）

新思維主席狄志遠認為，人大常委會的修訂，收窄了香港市民的政治參與，從民主進程發展角度確不理想。他指，立法會直選議席只有20席，是回歸以來最少的，又指相關修訂減少了選民直接參與選舉，甚至部份功能界別選舉，使用團體票替代以往的個人票，令界別選民沒法直接投票選出自己界別的代表。

狄志遠認為，有關制度對現時的泛民參選人確實難度很高。他稱，現時政治參與空間確實減少，但是若然只有批評，只在議會外，則永遠無法擴大議會多元聲音，反映民意。泛民應該調整策略，在議會寸土必爭，從而為市民監督政府施政。

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