【認煸動候判】涉TG群組起底及煽動他人縱火　女侍應認煽惑罪候判

▲ 女侍應今於區域法院承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出煽動行為共2罪候判。經濟日報資料圖片

25歲女侍應涉於2019年反修例風波期間，管理1個社交媒體Telegram群組，群組言論涉及網上起底及暴力，涉案女侍應今（30日）於灣仔區域法院承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出煽動行為共2罪，還押至4月20日候判。案情指，被告串謀他人管理1個Telegram群組，發佈逾1,577人的個人資料，包括政府官員、警員及政見不同人士等，及發佈仇恨性言論，並鼓勵示威者縱火、刑毀等非法行為。

被告許佩怡（25歲）報稱侍應，被控串謀煽惑他人縱火、串謀煽惑他人傷人、串謀煽惑他人刑事毁壞、串謀作出具煽動意圖的行為及串謀煽惑他人傷人等共5罪。

被告今天承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出具煽動意圖的行為共2罪，並同意案情；控方申請餘下3項控罪留在法庭存檔。

案情指，於2019年8月12日至11月28日，被告與他人串謀管理Telegram頻道「阿囝揾老豆老母」以廣播訊息，內容針對政府、警方、政治立場不同的人士或組織，及支持示威人士的非法行為。

涉案頻道多次發佈訊息，鼓勵他人提供上述對象的資料，包括照片、姓名、職業、電話號碼、工作地點、住址、身分證號碼、電郵地址、家人、學校、及社交媒體用戶名等。

涉案頻道於上述時段發佈了逾1,577人的資料，包括7名國家官員及親屬、18名香港政府官員、44名警員及其親屬等，頻道亦自稱「調查隊」等，自行搜尋及查證。

涉案頻道亦有發佈仇恨性言詞，用狗、雞、黑警、支那、藍屍等字眼，惡意侮辱警員、支持政府或警方的人士及中國人民。

涉案頻道亦作出煽動性指控，令人對政府、警方及相關人士不滿，鼓勵他人作出縱火、襲擊、刑毀等非法行為，並用「義士」去描述被捕人士，多次表達支持。

警方於2019年11月28日在被告住所外截停被告，及檢取了被告兩部手提電話，經檢驗後發現涉案頻道於案發時段發佈了9,407項訊息，而當時頻道共有60,068人訂閱。

警方又在被告電話中發現，被告與其他頻道管理員另有兩個Telegram群組，兩個群組發佈共1,338項訊息，內容包括多種汽油彈製作方式、以及呼籲他人捐款用作殺害警員等；惟當中只有92項是由被告發出，大部分是被告向其他人報平安。

被告被捕後，在警誡下作出招認。被告承認自己為涉案頻道管理員，指自己負責收到資料後發佈到頻道上。被告在警誡錄影會面中指，有人會把資料傳送給她，她過濾後再發佈到涉案頻道，直至拘捕當日，她發佈了約數人的個人資料，她亦知悉頻道內有偏激言論。

被告在警誡錄影會面中又指，自己於2016年結識其他管理員及開設Telegram群組，最初是對涉及倫敦金人士「起底」，後於2019年6月受邀協助管理涉案頻道的前身，目的為針對支持政府或警員的人士作「起底」。

警方另接觸了頻道上被發佈訊息的6名受害人，其中1人指在相關時段收到11個不知名來電，其餘5人則指感到發表意見的自由受壓及害怕。

法官將案件押後至4月20日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押候判。

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記者：王仁昌